قد لا يعرفها الكثيرون .. ما هي ميزة هدايا الريلز في انستغرام ؟

الوكيل الإخباري- عززت إنستغرام تجربة ريلز لمنشئي المحتوى حول العالم.



وبفضل إنستغرام، وسعت هدايا ريلز نطاق وصولها إلى النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وتشيلي، وكولومبيا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، ولتوانيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وهولندا، وبيرو، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا،و السويد، وكوريا الجنوبية،و تايوان،وتايلند، وتركيا.



هدايا إنستغرام ، هي ميزة مصممة لتعزيز تجربة منشئي المحتوى بتمكينهم من كسب الدخل من تقدير الجمهور، ويمكن التعبير عن الإعجاب بالمبدعين بإرسال هدايا افتراضية أثناء مشاهدة الريلز، الذي ينشرون.



وللمشاركة في الإهداء يمكن للمشاهدين شراء النجوم، والتي يمكنهم استخدامها لإرسال الهدايا إليك على إنستغرام.

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ويكافىء إنستغرام بدوره منشئي المحتوى بحصة من الإيرادات على أساس شهري، تعادل 0.01 دولار أمريكي لكل نجمة مهداة من المعجبين.



وعلى منشئي المحتوى إعداد حساب للحصول على الأرباح، وقد يؤدي الفشل في إضافة الحساب إلى فرض قيود على تحقيق الدخل من خلال هدايا إنستغرام، في غضون 5 أشهر أو عند تجاوز الأرباح 500 دولار حسب موقع جي هاكس.

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