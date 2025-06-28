قرار بحظر الواتساب على هذه الفئة

ووصفت السلطات التطبيق بأنه يشكل مخاطر عالية بسبب نقص الشفافية في حماية البيانات وضعف التشفير والإخفاقات الأمنية المحتملة.
وأوصت الوثيقة الرسمية باستخدام بدائل أكثر أمانًا مثل Microsoft Teams، Wickr، Signal، iMessage، وFaceTime.
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