قرار بحظر الواتساب على هذه الفئة

الوكيل الإخباري- كشف موقع إكسيوس أن رئيس المكتب الإداري لمجلس النواب الأميركي أصدر قرارًا بحظر استخدام تطبيق واتساب على الأجهزة الرسمية لموظفي الكونغرس، بعد تحذيرات من مكتب الأمن السيبراني.

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ووصفت السلطات التطبيق بأنه يشكل مخاطر عالية بسبب نقص الشفافية في حماية البيانات وضعف التشفير والإخفاقات الأمنية المحتملة.



وأوصت الوثيقة الرسمية باستخدام بدائل أكثر أمانًا مثل Microsoft Teams، Wickr، Signal، iMessage، وFaceTime.