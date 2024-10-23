قريباً.. واتساب يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة!

واتساب سيتوقف على هذه الهواتف
وأكدت شركة واتساب، عبر موقعها الإلكتروني، أن التطبيق سيتوقف عن دعم بعض الأجهزة القديمة التي أنتجتها شركة آبل، بحلول فبراير 2025.
تأتي هذه الخطوة كجزء من ممارسة روتينية للتخلص التدريجي من دعم الأجهزة القديمة، بهدف تحسين أداء التطبيق وأمانه.
آيفون 5، آيفون 6، آيفون 6S، آيفون 6S بلس، آيفون 7، آيفون 7 بلس، آيفون SE (الجيل الأول)، آيفون 8، آيفون 8 بلس، آيفون X، آيفون XS، آيفون 11
وأوضحت صفحة الدعم الخاصة بواتساب أن التطبيق وضع حدًا أدنى جديدًا لمتطلبات المستخدمين. حاليًا، الحد الأدنى لمتطلبات النظام لتشغيل التطبيق على الهواتف الذكية هو Android 5.0 أو أحدث وهواتف iPhone بنظام iOS 12 أو أحدث.
وأكدت الصفحة أنه بدءًا من 24 فبراير 2025، سيتم دعم إصدارات iOS 14.1 والإصدارات الأحدث فقط، ولن يدعم التطبيق أي إصدار سابق، مما سيؤدي إلى توقف التطبيق عن العمل.
وسيُطلب الآن من أولئك الذين يستخدمون هواتف تعمل بأنظمة أقدم الترقية إلى أحدث الأجهزة، حيث لن يتلقوا بعد الآن تحديثات مهمة مما يجعلهم عرضة لمخاطر أمنية.
إذا تم ذكر جهازك في القائمة، فكر في شراء هاتف جديد، حيث إن استخدام واتساب على الأجهزة غير المدعومة لا يسمح لك بالوصول إلى الميزات الجديدة للتطبيق ويشكل مخاطر أمنية كبيرة.
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