كاسبرسكي..توجه متصاعد نحو إلغاء تعلم الآلات في 2022

الوكيل الإخباري - يلقي خبراء كاسبرسكي مع نهاية كل عام نظرة على أهمّ التطورات الحاصلة في مجال الأمن الرقمي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ويعرضون رؤيتهم حيال هذه التطورات في سلسلة نشرة كاسبرسكي الأمنية Kaspersky Security Bulletin.

اضافة اعلان

بهدف مساعدة المستخدمين والشركات على مزاولة أعمالهم وحياتهم في ظروف أكثر أمانًا في العام الجديد. وفيما يلي أبرز التوقعات الأمنية للقطاعات الصناعية وقطاع الرعاية الصحية والخصوصية في العام الجديد.

بوسع التقنيات الحديثة في مجال تعلم الآلات حفظ أجزاء هائلة من المعلومات حول السلوكيات الخاصة بالمستخدمين. وبينما تعتزم الحكومات وضع لوائح جديدة لحماية خصوصية السكان، تُثار تساؤلات حول إمكانية أن تمتدّ تلك اللوائح لتشمل البيانات الخاصة المستخدمة في تدريب النماذج القائمة على تقنيات تعلم الآلات.

ويُتوقع من الشركات والباحثين، إذا حدث ذلك، البدء في تطوير تقنيات جديدة، مثل «إلغاء تعلّم الآلات»، للسماح بإزالة البيانات من الخوارزميات التي تلقّت التعليم والتدريب.





البيان

اظهار أخبار متعلقة

