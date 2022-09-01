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الخميس، 01-09-2022 12:08 م

كتم بعض الكلمات من المنشورات المقترحة.. ميزة مرتقبة لإنستغرام

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الوكيل الإخباري - يختبر إنستغرام حالياً خياراً جديداً سيسمح للمستخدمين باستخدام الكلمات الرئيسية والرموز التعبيرية لمنع موضوعات معينة من الظهور في المنشورات المقترحة.

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سيؤدي التغيير إلى حظر المشاركات التي تظهر فيها الكلمات الرئيسية التي يختارها المستخدمون، والتي يمكن أن تتضمن رموزاً تعبيرية بالإضافة إلى كلمات وعبارات، في التسمية التوضيحية أو علامة التصنيف لإحدى المشاركات.


وبحسب منشور على مدونة إنستغرام، يمكنك استخدام هذه الميزة لإيقاف رؤية المحتوى الذي لا يثير اهتمامك، عبر تخصيص كلمات التصفية الخاصة بك من إعدادات التطبيق. كما يمكنك اختيار تأجيل جميع التوصيات بشكل كامل.


ويختبر إنستغرام أيضاً طريقة جديدة للتخلص من المشاركات غير المرغوب فيها من قسم الاستكشاف في التطبيق. مع هذا التغيير، يمكن للمستخدمين تحديد مشاركات متعددة في وقت واحد ووضع علامة عليها جميعاً على أنها غير مرغوب بها. سيؤدي هذا إلى إخفاء تلك المنشورات، وحظر التوصيات المماثلة في المستقبل.


على الرغم من أن كلا الخيارين الجديدين يتطلبان القليل من العمل الإضافي، فإن التغييرات قد تجلب بعض الراحة للمستخدمين الذين أصيبوا بالإحباط بسبب خطوات سابقة قام بها انستغرام ليصبح مثل تيك توك.

 

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