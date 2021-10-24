الأحد 24-10-2021
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الأحد، 24-10-2021 01:05 م

كلوب هاوس توفر طريقة للترويج لعملك

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الوكيل الإخباري - تتيح منصة كلوب هاوس للأشخاص مشاركة الروابط الخارجية واستثمار عملهم عبرها، حيث أعلن بول دافيسون، الرئيس التنفيذي للشركة، ورئيسة التسويق العالمي، مايا واتسون، عن ميزة الروابط المثبتة الجديدة، التي تتيح للمشرفين وضع روابط خارجية في الجزء العلوي من الغرفة.

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ويمكن لهذه الروابط توجيه المستمعين إلى ما يريده المشرفين، مثل صفحة Patreon أو مقالة إخبارية أو بودكاست. ويمكن لأي مشرف تغيير أو إزالة الارتباط في أي وقت.

ولن يتم السماح ببعض الروابط لأسباب تتعلق بالأمان والإشراف ولم يذكر دافيسون صراحةً أنواع الروابط التي لن يسمح بها ولكن اقترح عدم قبول الروابط المؤدية إلى OnlyFans لأن الروابط المؤدية إلى المواد الإباحية محظورة.

ولن تأخذ المنصة جزء من الإيرادات من أي معاملات تحدث من خلال الرابط. وذلك بالرغم من أن دافيسون قال إن الفريق من المحتمل أن يشارك الأخبار في الأشهر المقبلة حول طرق استثمار التطبيق نفسه، مثل الغرف ذات التذاكر والاشتراكات.

ويمكن لأي شخص إضافة رابط أو تغييره أو إزالته، طالما أنه مشرف غرفة وبغض النظر عن عدد المتابعين لديها. ويتم إطلاق الميزة في 27 أكتوبر لكل من iOS وأندرويد.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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