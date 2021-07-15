كلوب هاوس يطلق ميزة المراسلة

الوكيل الإخباري - أضاف تطبيق كلوب هاوس طريقة جديدة لتوسيع محادثاتك إلى ما وراء الغرف المباشرة والدردشات الصوتية، مع عنصر جديد للمراسلة المباشرة يسمى Backchannel.





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علاوة على ذلك يلاحظ التطبيق أيضًا أنه سيكون لديه المزيد من الخيارات القادمة لعناصر الدردشة النصية الخاصة به حيث يستمر في التطور والبناء بسرعة.



ومن المرجح أن يكون التركيز الأكبر للتطبيق الآن هو فتح التطبيق لجميع المستخدمين، مع استمرار عمل كلوب هاوس في وضع الدعوة فقط.



وفي غضون عام واحد فقط. شهد التطبيق نموًا هائلاً وأجبر الشركات القائمة في الصناعة مثل فيسبوك وتويتر وسبوتيفاي على تقديم منتجات صوتية مماثلة، أو في بعض الحالات، إجراء عمليات استحواذ استراتيجية في المجال.

وتستمر مساحات تويتر في النمو. وتحصل قريبًا على مزيد من التركيز مع تقاعد Twitter Fleets واستخدام الجزء العلوي من مساحة الشاشة للمساحات بشكل حصري. وإضافة أيضًا علامة تبويب Spaces جديدة، بينما تفتح فيسبوك أيضًا أدواتها الاجتماعية الصوتية تدريجياً لمزيد من المجموعات.



بالإضافة إلى ذلك يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان تطبيق الصوت الاجتماعي مواكبة الأمر، ولكن إذا أراد ذلك، فإنه يحتاج إلى الاستمرار في إضافة ميزات جديدة مثل هذه لتعزيز تواصل المجتمع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

