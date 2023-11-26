كلية هارفارد للأعمال تنشر دراسة عن نجاح فلاورد

الوكيل الإخباري
- في ظلال مشهد الريادي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبرز نموذجا
لأعمال المبتكر لشركة فلاورد كمصدر إلهام مثالي لرواد الأعمال الطموحين. بقيادة الأستاذ
الأكاديمي المخضرم، البروفيسور كريش ناباليبو، تتعمّق دراسة الحالة في رحلة تطور
"فلاورد" منذ نشأتها، وتستكشف نموذج تشغيل الشركة، وتقدم رؤى حول آفاق نموها
الواعدة في السنوات القادمة.اضافة اعلان
تعد هذه الدراسة شهادة على الابتكار و النجاح السريع الذي حققته فلاورد منذ تأسيسها،
والذي كسبها هذا التقدير من كلية هارفارد للأعمال من خلال نشر دراسة حالة خاصة بها.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ علق عبد العزيز باسم
اللوغاني: "نحن نتشرف و نفتخر بهذا التقدير من كلية هارفارد للأعمال، والذي يعتبر شهادة على النمو الملحوظ الذي حققناه في فترة زمنية قصيرة نسبياً. تعتبر هذه الدراسة دليلاً على
تنافسيتنا في السوق و النجاح الذي حققناه حتى الآن. نأمل أن تكون أيضا مصدر إلهام وقيمة لجميع رواد الأعمال الذين يطمحون بإطلاق شركاتهم
الناشئة في المنطقة."
تعد الدراسة التي أجرتها كلية هارفارد للأعمال مصدراً قيماً لرواد و قادة الأعمال
و كل من يهتم بمشهد أعمال الشركات الناشئة المتطور في منطقة الشرق الأوسط. يمكنكم قراءة
الدراسة الكاملة هنا
.
فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني
بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في
العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل
المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين
والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات
كالشوكولاتة و الحلويات و العطور و غيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة
التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.