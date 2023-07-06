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الخميس، 06-07-2023 01:12 م

كم عدد مستخدمي تطبيق ثريدز 'منافس تويتر' بعد إطلاقه؟

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الوكيل الإخباري - أصبح تطبيق ثريدز «Threads»، محط اهتمام عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرج، عن الإطلاق الرسمي لأحد تطبيقات شركة «ميتا» العالمية.

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وسرعان ما شهد تطبيق ثريدز الجديد، إقبال عدد كبير من المستخدمين على تنزيله بمجرد الإعلان عن إطلاقه، ما دفع البعض للتساؤل عن عدد مستخدمي التطبيق الجديد حتى الآن.


عدد مستخدمي تطبيق ثريدز
أكد زوكربيرج، عبر في صفحته على تطبيق ثريدز الجديد الخاص بالتدوينات القصيرة، أن عدد التسجيلات بلغ 5 ملايين شخص خلال أول 4 ساعات فقط من إطلاقه، وبدأ العدد في التزايد بشكل ملحوظ على مدار الساعات التالية.


تطبيق ثريدز المنافس لتويتر
تداول مستخدم «تويتر» يدعى «DogeDesigner»، صورة تظهر لوحة مفاتيح صغيرة مكونة من 3 مفاتيح وهي: «ctrl» و«C» و«V»، معلقا عليها: «تم إنشاء تطبيق ميتا الجديد بالكامل باستخدام لوحة المفاتيح هذه»، ورد إيلون ماسك، مالك تويتر على هذا المنشور من خلال ترك رمز تعبيري ضاحك في التعليقات.


ويعد تطبيق ثريدز منافسا لتطبيق تويتر، كما نشر زوكربيرج، في يوم إطلاق تطبيقه الجديد صورة في صفحته على تويتر، لأول مرة منذ 11 عاما، أصبحت ميما على الإنترنت، وهي لقطة من فيلم كارتون حول سبايدر مان، وتظهر هذه الصورة اثنين من سبايدر مان يشيران بالأصابع إلى بعضهما البعض.

 

 

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