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الوكيل الاخباري

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الأحد، 08-10-2023 12:45 م

كوريا الجنوبية تدرس تغريم غوغل وآبل 50 مليون دولار

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الوكيل الإخباري- قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية، الجمعة، إن شركة غوغل التابعة لـ ألفابت وشركة آبل تستغلان مكانتهما المهيمنة في سوق التطبيقات، وحذرت من غرامات محتملة يصل مجموعها إلى 50.5 مليون دولار.

وقالت هيئة الاتصالات الكورية في بيان لها إن عملاقي التكنولوجيا أجبرا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببا في تأخير غير عادل في مراجعة التطبيقات.

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وجاء في البيان أن الهيئة أخطرت الشركتين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستجري مداولات بشأن فرض غرامات.

ووافقت كوريا الجنوبية في عام 2021 على تعديل لقانون شركات الاتصالات يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.

 


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