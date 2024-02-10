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السبت، 10-02-2024 01:22 م

كيفية إجراء محادثات حقيقية بلغات مختلفة عبر ترجمة غوغل

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الوكيل الإخباري- تطور تطبيق ترجمة غوغل على الهاتف المحمول ليصبح أداة ترجمة مفيدة وفعالة، توفر خيارات متعددة لترجمة المحادثات في الوقت الفعلي. وسواء كنت بحاجة إلى ترجمة عبارة بسرعة أثناء التنقل أو إجراء حوار ممتد مع شخص يتحدث لغة أخرى، فإن التطبيق يلبي احتياجاتك.

فيما يلي نظرة عامة على ميزات المحادثة المختلفة المتاحة وكيفية استخدامها، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس: 

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المحادثات القصيرة

- افتح تطبيق ترجمة غوغل
- اضبط لغتك "من" و"إلى".
- اضغط على أيقونة الميكروفون في الأسفل
- انطق العبارة الخاصة بك.
- ستعرض خدمة الترجمة من غوغل الترجمة النصية على الفور
- اضغط على أيقونة مكبر الصوت لسماع تشغيل الصوت المترجم
تذكر بأنه يتعين عليك النقر على الميكروفون في كل مرة لإعادة تنشيط الترجمة. 

الترجمة النصية للصوت

إذا كنت بحاجة إلى ترجمة المحاضرات أو العروض التقديمية المطولة، فيمكنك استخدام وضع “الترجمة النصية للصوت”. 

- افتح خدمة الترجمة من غوغل، واختر لغاتك
- اضغط على خيار النسخ في أسفل الشاشة
- اضغط على الميكروفون لبدء الترجمة
- اضغط على التوقف عند الانتهاء
- احفظ النص إذا رغبت في ذلك من خلال النقر على أيقونة النجمة في الزاوية اليمنى العليا

وضع المحادثة 
ينقل وضع المحادثة في خدمة ترجمة غوغل، الترجمة في الوقت الفعلي إلى المستوى التالي من خلال اكتشاف المتحدث والترجمة تلقائياً بين لغتين. وهذا يجعل من الممكن إجراء محادثات طبيعية ومتدفقة مع أشخاص يتحدثون لغات مختلفة.


يعد وضع المحادثة مثالياً للمواقف الاجتماعية واجتماعات العمل والإعدادات المدرسية والمواعيد الطبية التي تتطلب حواراً ثنائي الاتجاه بين اللغات. تكتشف خدمة ترجمة غوغل اللغة التي يتم التحدث بها وتوفر ترجمات فورية حتى تتمكن من إجراء مناقشة عادية دون الاضطرار إلى تنشيط الميكروفون باستمرار.

- افتح التطبيق، حدد اللغات
- اضغط على أيقونة وضع المحادثة
- إبدأ بالكلام. ستكتشف الترجمة تلقائياً اللغات التي يتم التحدث بها وتترجم إحداها إلى الأخرى
– لتسهيل المحادثة، اضغط على أيقونة فقاعات الكلام لتقسيم الشاشة حتى ترى الترجمات لكلتا اللغتين.

 

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