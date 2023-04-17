كيفية إعداد المراقبة الأبوية على سناب شات

الوكيل الإخباري - من بين الموجة الحالية لمنصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية، يتمتع سناب شات بشعبية عالية بين المراهقين والمستخدمين الأصغر سناً. وفي حين أن هذا قد يبدو عملاً جيداً لـ سناب شات، إلا أنه يفتح آفاقاً جديدة لقلق الآباء.



ولحسن الحظ، يقدم سناب شات لوحة تحكم أبوية تسمى Family Center لمراقبة أنشطة المستخدمين الشباب عبر الإنترنت وحمايتهم من أي ضرر محتمل. وتتمثل الخطوة الأكثر أهمية لتمكين الرقابة الأبوية على سناب شات في إنشاء حساب وربطه بملف تعريف طفلك على التطبيق عبر نظام الدعوة.

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وليس لدى سناب شات أي تفويض بأن الأعضاء المباشرين فقط يمكنهم الارتباط بحساب آخر لمراقبة نشاطهم الاجتماعي. بدلاً من ذلك، يمكن للأوصياء المعتمدين أو أي قريب موثوق من العائلة المضي قدماً وتفعيل ميزات الحماية لأطفالهم.



البحث عن قائمة Family Center

يوفر Snapchat للآباء والأوصياء طريقتين للوصول إلى مركز العائلة. الأول هو زر البحث في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة الرئيسية، حيث يمكن للآباء البحث عن الكلمات الرئيسية ذات الصلة مثل الأسرة أو الوالدين أو الأمان، وسوف يرون خيار Family Center منبثق في الاقتراحات أسفل صندوق البحث.



الطريقة الثانية للوصول إلى لوحة التحكم الأبوية هي عبر خيار الإعدادات. في صفحة الملف الشخصي، اضغط على أيقونة الإعدادات في الأعلى. يؤدي النقر فوقه إلى فتح لوحة تحكم الإعدادات، حيث تحتاج إلى التمرير لأسفل للعثور على خيار Family Center في أسفل الصفحة أسفل عنوان "عناصر التحكم في الخصوصية". في صفحة Family Center، يعرض تطبيق سناب شات قائمة بالحسابات التي يمكن للوالد أو الوصي إرسال دعوة إليها. هذه خطوة حاسمة، لأن قبول دعوة ضروري لتمكين الرقابة الأبوية.

كيف ترسل دعوة الوالدين؟





إذا لم تستخدم نظام الدعوة مطلقاً، فإليك طريقة عمله:

افتح تطبيق سناب على هاتفك وانقر على أيقونة الملف الشخصي مع صورتك في الأعلى.

في لوحة معلومات الملف الشخصي، حدد الخيار المسمى "إضافة أصدقاء".

بعد الوصول إلى صفحة دعوة الأصدقاء، حدد "جميع جهات الاتصال".

بعد ذلك، اضغط على زر "+" المقابل لجهة اتصال سناب شات لطفلك. تأكد أيضاً من أن هذا الأخير يضيفك كصديق له على التطبيق.

هناك عدة طرق أخرى لإضافة حساب كصديق لك على سناب شات، الطريقة الأكثر ملاءمة هي القيام بذلك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة للملف الشخصي.افتح تطبيق سناب شات على هاتف طفلك واضغط على أيقونة الملف الشخصي في الأعلى. في صفحة الملف الشخصي، سترى رمز QR.



على هاتفك، افتح تطبيق سناب شات واستخدم واجهة مستخدم الكاميرا التي تظهر على الشاشة لمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً.

بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً، سترى خياراً يقول "إضافة صديق"، وسيتبع ملف التعريف الخاص بطفلك بحسابك على سناب شات كجهة اتصال مع صديق.



أخيراً، يمكنك استخدام حقل البحث في تطبيق سناب شات للبحث مباشرةً في اسم المستخدم الخاص بطفلك، وبمجرد ظهور ملفه الشخصي في نتائج البحث، يمكنك المضي قدماً وإضافته كصديق.

كيفية تمكين مرشح المحتوى الحساس؟





افتح تطبيق سناب تشات وانتقل إلى صفحة الإعدادات.

أثناء وصولك إلى صفحة الإعدادات الرئيسية، قم بالتمرير لأسفل وانقر على Family Center.

في الصفحة التالية، انقر على "تقييد المحتوى الحساس".

الآن، قم بتمكين التبديل بجوار الخيار "تقييد المحتوى الحساس" في الصفحة التالية.

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