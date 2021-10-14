كيفية التكبير التلقائي لجميع العناصر في ويندوز

الوكيل الإخباري - تعد ميزة التكبير في نظام التشغيل ويندوز خيار مفيد للحصول على مظهر أفضل لمربعات الحوار والتطبيقات في الحاسب ويمكنك استخدام بعض اختصارات لوحة المفاتيح أو إعدادات العرض أو تطبيق Magnifier من أجل ذلك.

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إذا كنت مهتمًا بتكبير جميع العناصر بشكل تلقائي في حاسب ويندوز، بحيث يشمل ذلك كل ما تفتحه مثل التطبيقات ومربعات الحوار وغيرها، فيجب عليك ضبط إعدادات العرض وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:



1 - انقر بزر الفأرة الأيمن في أي مكان فارغ في سطح المكتب ثم حدد خيار إعدادات العرض من القائمة.

2 - في الشاشة التالية وضمن عنوان المقياس والتخطيط قم بتوسيع القائمة أسفل خيار تغيير حجم النص والتطبيقات والعناصر الأخرى.

3 - من القائمة المنسدلة حدد خيار 125% ويجب أن يتم تطبيق التغيير في الحجم فوريًا مع ذلك توصي مايكروسوفت بإغلاق التطبيقات قيد التشغيل وفتحها لتطبيق التغييرات.

4 - ويمكنك أيضًا إدخال حجم القياس الذي تريده لتكبير ويندوز بالضغط على رابط إعدادات القياس المتقدمة بالأسفل وإدخال النسبة التي تريدها والضغط على خيار تطبيق في الشاشة التالية.



5 - بعد الضغط على خيار تطبيق يجب عليك تسجيل الخروج من حاسب ويندوز وتسجيل الدخول مرة أخرى حتى يتم تفعيل الحجم الذي تريده.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية