كيفية الغاء الاقتراحات في فايرفوكس

الوكيل الإخباري - بدأ متصفح فايرفوكس منذ إصدار 93 بتقديم مجموعة من الاقتراحات في شريط العنوان، وتعتمد الاقتراحات على عمليات البحث السابقة لك.

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كما تضيف الشركة مجموعة من الاقتراحات المدفوعة أو الإعلانات في هذه الاقتراحات، وقد يشعر بعض المستخدمين بالانزعاج من هذه الاقتراحات.

خطوات الغاء الاقتراحات في متصفح فايرفوكس



1 - توجه إلى متصفح فايرفوكس ومن ثم اضغط على علامة الإعدادات، وبعد ذلك توجه إلى إعدادات المتصفح.

2- وعندما تظهر لك صفحة الإعدادات قم بالضغط على تبويب الخصوصية والحماية من الجهة اليسرى للشاشة.

3 - وبعد ذلك توجه إلى قسم شريط العنوان واقتراحات فايرفوكس، وتجد هنا مجموعة من الاختيارات الخاصة للاقتراحات.

4- وتستطيع اختيار مصادر الاقتراحات التي تظهر لك في شريط العنوان الخاص بك، وتشمل هذه الاختيارات:

- تاريخ التصفح والمواقع التي قمت بزيارتها سابقًا.

- سجل المواقع المفضلة والمخزنة في المتصفح.

- الصفحات و التبويبات المفتوحة مسبقًا.

- الاختصارات التي قمت بحفظها في المتصفح.

- الاقتراحات عبر محركات البحث

- الاقتراحات بحسب السياق، وتجد تحتها اختيارًا للاقتراحات الممولة من قبل الشركات والعملاء.

وتستطيع تفعيل أي اختيار ترغب فيه من ضمن الاختيارات المعروضة، حيث تستطيع تفعيل الاقتراحات من سجل التصفح أو مواقع البحث فقط دون الاقتراحات الممولة أو الخاصة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية