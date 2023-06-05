الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

"الأمن السيبراني" يوضح حقيقة كود التجسس على هواتف الأردنيين

المحادين يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية

70 % نسبة نجاح طلبة الشامل بالورقة الثالثة / محاسبة

مسودة المخاطر الزراعية: لا يجوز تعويض المتضرر أكثر من مرة في ذات الموسم

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الكواليت: نصف مليون أضحية في الأسواق الآن ولدينا فائض يصل لضعف كمية الاستهلاك

إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية الأسبوع القادم

الصفدي يستعرض العلاقات الأردنية الهنغارية خلال جلسة حوارية

الكرملين: "أوبك+" مهمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

تحطّم زجاج مركبة إثر انفجار علبة معطر جو في الكرك - صور

الإثنين، 05-06-2023 03:05 م

كيفية الوصول إلى آي كلاود واستخدامه على جهاز أندرويد

wtCRI


الوكيل الإخباري - لا تحتوي معظم خدمات آبل، بما في ذلك آي كلاود، على تطبيقات أندرويد أو طريقة مضمنة للوصول إلى التخزين السحابي، وهذا يجعل الأمر معقداً إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الوصول إلى ملفاتك وصورك من هاتف أندرويد المفضل لديك.

فيما يلي كيفية الوصول إلى بياناتك عبر موقع آي كلاود الإلكتروني من جهاز أندرويد، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني: 


ستحتاج إلى الحصول على معلومات معرف آبل الخاص بك،  أو التأكد من تشغيل مدير كلمات المرور، وتشغيله على هاتف أندرويد الخاص بك.


- انتقل إلى موقع icloud.com في متصفحك.

اضافة اعلان

- قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك وكلمة المرور.
- سيُطلب منك رمزاً مكوناً من 6 أرقام للمصادقة ذات العاملين
- تحقق من آيفون أو ماكبوك أو آيباد للحصول للتحقق من تسجيل الدخول، حدد السماح ثم أدخل الرمز المكون من 6 أرقام على جهاز أندرويد الخاص بك.
- إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى أجهزة آبل التي قمت بتسجيل الدخول إليها، فاستخدم إما رقم هاتف مرتبط بحساب آي كلاود الخاص بك أو رمزاً احتياطياً حصلت عليه مسبقاً من آبل. 


- إذا كان جهاز أندرويد الذي تستخدمه هو الجهاز الذي تنوي استخدامه لهذا الغرض مرة أخرى، فحدد Trust، حتى لا تضطر إلى إدخال رمز التحقق في المرة القادمة. لا تفعل هذا على جهاز لا تملكه.


- سيتم نقلك في النهاية إلى حساب آي كلاود الخاص بك


يمنحك هذا معظم ميزات آي كلاود المهمة التي قد تحتاجها. يمكنك أيضاً مشاركة ملفات آي كلاود مع الآخرين لمشاريع العمل أو مطالبة الآخرين بمشاركة الملفات معك دون الوقوع في مشاكل. ومع ذلك، فأنت مقيد بـ 1 غيغابايت من السعة التخزينية إلا إذا كنت تدفع حالياً مقابل فئة موسعة.

 

كيفية تصدير جهات اتصال آي كلاود إلى هاتف أندرويد

 

 إذا كنت تقوم بالتبديل من آيفون إلى أندرويد، فستحتاج إلى نقل جهات الاتصال التي قمت بتخزينها في جهاز آيفون الخاص بك إلى جهاز أندرويد. لكن الوصول إلى iCloud.com من متصفح الهاتف لن يساعد. تتيح لك بعض التطبيقات الموجودة على متجر بلاي إتمام هذه المهمة، ولكن من الأفضل أن تسلك الطريق الطويل هنا وتستخدم كمبيوتر سطح المكتب.


- افتح icloud.com في علامة تبويب المتصفح على جهاز الكمبيوتر أو جهاز ماك.
- حدد جهات الاتصال.

- حدد جهات الاتصال التي تريد نسخها بالضغط على مفتاح Shift، وتمييز جهات الاتصال.
- انقر فوق رمز الترس في الزاوية اليسرى السفلية وحدد تصدير vCard. سيتم حفظ ملف .vcf يحتوي على جهات الاتصال على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- انقل هذا الملف إلى جهاز أندرويد الخاص بك، إما باستخدام كبل “يو إس بي” أو عبر البلوتوث أو باستخدام خدمة التخزين السحابي مثل  “غوغل درايف”.
- افتح تطبيق جهات الاتصال على جهاز أندرويد الخاص بك.
- انتقل إلى إعدادات التطبيق وحدد استيراد.
- اختر استيراد جهات الاتصال من ملف vcf

- حدد ملف vCard الذي قمت بنقله إلى مساحة التخزين الخاصة بك. يقوم باستيراد جهات الاتصال التي نسختها من آي كلاود.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شخص-يلعب-العاب-بلاي-ستيشن-5

ميزة فريدة في 'بلاي ستايشن 5' لتسهيل الألعاب

20230227105750

مؤسس تشات جي بي تي يلتقي رواد أعمال في عمّان اليوم

DPKMGGZGJI

تحذير لمستخدمي 'واتس آب'.. إرسال هذا الرابط سيؤدي إلى تعطيل التطبيق!

492452

مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية مبالغ فيها

be397fd1-6c41-41ee-adbd-9df2fcb5b567

غوغل تضيف 7 خصائص جديدة إلى أندرويد

architecture-of-radio-inline

الواقع المعزز على هاتفك يكشف الزوايا الأفضل للواي فاي

أخبار متعلقة
83-1

كيف تجعل هاتفك المسروق غير صالح للصوص