كيفية بث المحتوى من آيفون إلى تلفزيون سامسونغ

الوكيل الإخباري - هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بأجهزة التلفزيون، ولكن أجهزة تلفزيون سامسونغ من الأكثر شهرة، حيث توفر توازناً رائعاً بين الميزات والسعر.



وعلى الرغم من أن منتجات سامسونغ وآبل لا تعمل دائماً بشكل جيد معاً، إلا أن أجهزة التلفزيون تعد استثناءً.

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وتدعم تلفزيونات سامسونغ الحديثة AirPlay 2، ما يمكن مستخدمي آيفون من بث الوسائط وحتى عكس شاشة هواتفهم، بحسب موقع سلاش غير.



البث من آيفون إلى تلفزيون سامسونغ باستخدام AirPlay

اتبع هذه الخطوات لتمكين AirPlay على تلفزيون سامسونغ:

- باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، انتقل إلى الإعدادات على تلفزيون سامسونغ.

- حدد "عام" (أو "اتصال" في موديلات تلفزيون 2023).

- انتقل إلى إعدادات AirPlay وقم بتشغيل الميزة.

- من هذه القائمة، يمكنك تعديل إعدادات AirPlay الإضافية، مثل طلب رمز مرور لتمكين AirPlay، وتشغيل الترجمة والتعليقات التوضيحية المغلقة وإيقاف تشغيلها، وإعادة تعيين الأجهزة المقترنة. بمجرد تمكين AirPlay على تلفزيون سامسونغ، يمكنك بدء البث من جهاز آيفون الخاص بك. إليك الطريقة:



- اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى لشاشة آيفون لفتح مركز التحكم.

- اضغط على أيقونة انعكاس الشاشة (مستطيلان متداخلان).

- حدد Samsung TV من قائمة الأجهزة.

- أدخل الرمز المعروض على شاشة التلفزيون (إذا طُلب منك ذلك).

- سيبدأ آيفون الآن في البث إلى تلفزيون سامسونغ.

- تجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه الطريقة سيعكس شاشة آيفون على تلفزيون سامسونغ. ومع ذلك، يمكنك أيضاً تشغيل مقاطع الفيديو على جهاز آيفون وبثها على التلفزيون.

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