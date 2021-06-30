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الأربعاء، 30-06-2021 11:41 ص

كيفية تحرير سعة إضافية في أندرويد باستخدام Google Photos

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الوكيل الإخباري - مع استخدام هاتف أندرويد لالتقاط الكثير من الصور وحفظها، فقد تمتلئ سعة التخزين الداخلية في هاتفك بسرعة.

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ويحدث ذلك إذا كنت تلتقط الصور العالية الدقة ومقاطع الفيديو بدقة 4K التي من شأنها أن تستهلك سعة التخزين الداخلية لهاتفك . 

 

اهم الطرق لتحرير سعة إضافية في أندرويد باستخدام Google Photos : 

 

1- قم بتشغيل تطبيق Google Photos في هاتفك.
2- اضغط على أيقونة صورة الحساب في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.
3- في الشاشة التالية، اضغط على خيار تحرير، الذي يظهر لك مقدار سعة التخزين

المستخدمة بواسطة الملفات التي تم نسخها احتياطيًا إلى Google Photos.
4- تظهر لك شاشة جديدة بها مزيد من المعلومات.
5- اضغط على زر تحرير السعة التخزينية في الأسفل.

6- بعد الانتهاء، تقوم Google Photos بحذف النسخ المحفوظة في هاتف أندرويد من الصور ومقاطع الفيديو ولقطات الشاشة.

 

بالإضافة إلى ذلك وبالنظر إلى أن جوجل لم تعد توفر مساحة تخزين سحابية مجانية غير محدودة للنسخ الاحتياطية العالية الجودة للصور فقد يكون من المفيد حذف الصور ومقاطع الفيديو غير الضرورية التي تم حفظها عبر السحابة.

 



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 



 

 

 




 

 


 

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