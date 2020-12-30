كيفية تسجيل حساب على تويتر في 5 خطوات

الوكيل الإخباري _ تعد عملية إنشاء حساب تويتر من الامور البسيطة والسهلة التي لا تتطلب مجهودا كبيرا ، على الرغم من أنها قد تبدو شاقة في البداية، حيث يوفر تويتر معالج التسجيل والإعداد لإرشادك خلال كل خطوة يجب إكمالها، اليك كيفية تسجيل حساب تويتر :

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1. في الشاشة الأولى، ستقوم بإدخال اسم لحسابك بالإضافة إلى تاريخ ميلادك ورقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.



سيصبح الاسم الذي تدخله هو اسم مستخدم حسابك، ويشار إليه عمومًا باسم والذي يمكنك دائمًا تغييره، وسيتم الحفاظ على سرية تاريخ الميلاد ورقم الهاتف (أو البريد الإلكتروني)، واضغط فوق Next للمتابعة.



2. اختر تفضيل عرض إعلانك، يؤدي تحديد هذا الخيار إلى تمكين تويتر من عرض الإعلانات المخصصة بناءً على أنشطتك عبر الإنترنت وغير المتصلة.



راجع شروط خدمة تويتر للحصول على مزيد من المعلومات، وبغض النظر عن اختيارك الآن، يمكنك تغيير اختيارك في أي وقت من إعدادات الحساب.



3. في الخطوة الثالثة من المعالج، ستتاح لك الفرصة لمراجعة أو تغيير معلومات الحساب التي تم إدخالها مسبقًا، اضغط فوق تسجيل لتأكيد المعلومات.



4. سيُطلب منك التحقق من رقم هاتفك قبل أن تتمكن من متابعة عملية التسجيل، وعند المطالبة، اضغط فوق "موافق" للتحقق من رقم هاتفك، حيث سيتم تسليم رسالة نصية في غضون دقائق، عليك أن تدخل رقم التحقق الذي تلقيته للمتابعة.



5. أخيرًا، سيُطلب منك إنشاء كلمة مرور فريدة لحساب تويتر الخاص بك، يجب أن يتكون من 6 أحرف أو أكثر.



المصدر : اليوم السابع



