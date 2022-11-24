الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 02:57 م

كيفية تفعيل الوضع المظلم في ويندوز 10 و11

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الوكيل الإخباري - يتيح نظاما التشغيل ويندوز 11 ضبط الكمبيوتر على الوضع المظلم (Dark Mode) من أجل إراحة العين من ناحية وترشيد استهلاك الطاقة من ناحية أخرى.

ويمكن ضبط الوضع المظلم عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى إعدادات النظام عبر رمز الترس الموجود في شريط البداية.

- بعد ذلك يتم اختيار (Personalization) في الخانة اليسرى.

- يتوفر الوضع الداكن في ويندوز 10 تحت البند (Colour)، وفي ويندوز 11 تحت البند (Select mode).

ويؤثر إعداد وضع الألوان أيضاً على البرامج الأخرى المثبتة؛ حيث يقوم البعض منها باعتماد الوضع الداكن، وهو ما يمكن تغييره في إعدادات البرنامج.

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