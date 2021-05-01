السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 12:50 م

كيفية تفعيل ميزة الرسائل المؤقتة في واتسآب؟

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الوكيل الاخباري - هل تريد رسائل محادثة عبر واتسآب تدمر نفسها بنفسها؟ إذا ربما تحتاج إلى معرفة أن تطبيق المراسلة الفورية الأشهر في العالم بالفعل يحتوي على ميزة تسمى "الرسائل المؤقتة".

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بمجرد تنشيط هذا الخيار، ستختفي الرسائل الجديدة في الدردشة في غضون سبعة أيام.

 

لكن احذر: لا تؤثر هذه الميزة على الرسائل النصية المرسلة قبل تنشيطها وسيكون لدى جهة الاتصال طرق لحفظها، وبالمثل، لن تختفي ملفات الوسائط المتعددة من أي مكان خارج الدردشة أو من الأجهزة التي تم حفظها فيها، بحسب مجلة Entrepreneur الأمريكية. 


خطوات تفعيل رسائل واتسآب المؤقتة


-افتح دردشة واتسآب.
-اضغط على اسم جهة الاتصال. 
-ابحث عن الخيار "الرسائل المؤقتة".
-قم باختيار "تفعيل"، ولإلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار "غير نشط" في هذه الخطوة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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