كيفية حظر مستخدم أو دردشة جماعية على تطبيق سيجنال

الوكيل الإخباري _ حقق تطبيق المراسلة سيجنال شهرة كبيرة بعد أن تم اقترحه كبديل آمن لتطبيق واتسآب، حيث قدم العديد من الميزات الشائعة الموجودة على واتساب من بينها إنشاء مجموعة أو الانضمام إليها، كما يمكن لمستخدمي تطبيق الدردشة الجديد الانضمام إلى مجموعة عن طريق إدخال معرف المجموعة أو النقر على رابط المجموعة، وقد يتم إضافتك يدويًا إلى مجموعة لا ترغب في الانضمام إليها، في هذه الحالة يمكنك ببساطة حظر المجموعة أو المستخدم الذي قام بإدخالك إليها ، من خلال اتباع الخطوات الاتية :

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كيفية حظر دردشة جماعية على سيجنال



1. افتح تطبيق سيجنال على هاتفك.



2. انقر على الدردشة الجماعية أو الفردية التي ترغب في حظرها.



3. اضغط على اسم الدردشة او المجموعة أعلى الصفحة.



4. مرر لأسفل وصولا لخيار الحظر.



5. قم بالتأكيد على خيار الحظر Block، ثم انقر على زر موافق.



6. ارجع إلى الدردشة مرة أخرى لترى شعار التنبيه والذي يشير إلى أنك قمت بحظر هذا المستخدم.





كيفية إلغاء حظر مستخدم أو مجموعة على سيجنال:



1. اذهب إلى إعدادات Settings سيجنال، ثم الخصوصية Privacy، ثم حظر أو جهات الاتصال المحظورة.



2. اختر اسم المستخدم او المجموعة لإلغاء حظرها.



3. قم بالتأكيد على خيار الحظر وستتمكن مرة أخرى من مرسلة المستخدم أو المجموعة التي قمت بحظرها سابقا.



المصدر : صدى البلد



