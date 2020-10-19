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الإثنين، 19-10-2020 10:51 ص

كيفية حفظ المقاطع الصوتية في إنستغرام Reels !

انستجرام


الوكيل الاخباري - كشفت منصة إنستغرام خلال الفترة الماضية عن العديد من التحديثات لميزة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة Reels، منها: إمكانية حفظ المقاطع الصوتية بسهولة، ومشاركة صفحات الصوت عبر الرسائل الخاصة، والتصفح عبر أقسام جديدة مثل: For You و Trending ، وهي تحديثات تهدف من خلالها منحك المزيد من الخيارات لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة.

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* إليك كيفية حفظ المقاطع الصوتية في تطبيق إنستغرام Reels بسهولة:
في البداية ستجد جميع المقاطع الصوتية الموجودة في مقاطع فيديو إنستغرام Reels الآن ضمن علامة تبويب (Trending) التي تحتوي على مقاطع الفيديو التي تحظي بشعبية في الوقت الحالي، وعلامة تبويب (من أجلك) For You التي تحتوي على المقاطع المشابهة للمقاطع التي شاهدتها سابقًا.


وإذا أردت حفظ المقاطع الصوتية الموجودة في مقاطع فيديو إنستغرام Reels، فما عليك سوى أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو للعثور على المقطع الصوتي الذي تريده، حيث لا تتوفر حتى الآن طريقة محددة للبحث، ولكن لتسهيل الأمر وإيجاد المقاطع التي تبحث عنها بسرعة وسهولة قم بالانتقال إلى علامة التبويب (استكشاف) Discovery.


وأثناء مشاهدة مقاطع الفيديو إذا وجدت ملفًا صوتيًا نال اعجابك سواء كانت أغنية أو مقطوعة موسيقية فما عليك سوى الضغط على عنوان الملف الصوتي الموجود في الجزء السفلي أسفل اسم المستخدم، وسيتم فتح صفحة جديدة حيث يمكنك رؤية كل مقاطع الفيديو التي تستخدم هذا الملف الصوتي المحدد.


إذا كنت ترغب في مشاركة صفحة، فيمكنك القيام بذلك باستخدام رمز (إرسال) Send في الجزء الأعلى من الشاشة، حيث ستظهر لك قائمة بأصدقائك ومتابعيك الذين يمكنك إرسال الصفحة إليهم في رسالة مباشرة.


كما يمكنك أيضًا حفظ الملف الصوتي للرجوع إليه لاحقًا وذلك من خلال الضغط على رمز علامة الكتاب، وإذا كنت تريد استخدام المقطع الصوتي على الفور، فاضغط على زر (استخدام الصوت) Use Audio في الجزء السفلي من الشاشة.

 

وبمجرد حفظ المقطع الصوتي، يمكنك استخدامه في حسابك عند إنشاء مقاطع فيديو في Reels لاحقًا بالانتقال إلى مكتبة الصوت والضغط على خيار المحفوظات وستظهر لك قائمة بالمقاطع الصوتية التي قمت بحفظها سابقًا حيث يمكنك استخدام ما تريد منها.


كما يمكنك أيضًا العثور على الملفات الصوتية التي تم حفظها ضمن مجموعة الإشارات المرجعية العامة الخاصة بك، والتي يمكنك العثور عليها من خلال سحب القائمة الخاصة بك في حسابك الشخصي والضغط على خيار (المحفوظات) Saved وسيظهر لك قسم منفصل يسمى (الصوت) Audio يحتوي على جميع الملفات الصوتية التي قمت بحفظها من مقاطع فيديو إنستغرام Reels سابقًا.

 

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