كيفية وقف إشعارات رسائل واتساب المزعجة

الوكيل الإخباري-يشغل تطبيق واتساب WhatsApp في الوقت الحالي معظم وقتنا حيث أنه بالغ الأهمية إلا أنه أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، لكن في بعض الأحيان يشعر المرء في إغلاق تطبيق الدردشة العالمي بسبب الإشعارات المستمرة.



التخلص من إشعارات واتساب على هواتف آيفون:



1- افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون.



2- انقر على الإعدادات الموجودة في أسفل يمين الشاشة.



3- اضغط على خيار الإشعارات Notifications.



4- قم بتعطيل خيار إظهار المعاينة Show Preview



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التخلص من إشعارات واتساب على هواتف أندرويد:





1- افتح تطبيق الإعدادات Settings الخاص بهاتفك الأندرويد.



2- انقر فوق خيار الإشعارات Notifications، ثم حدد إدارة الإشعارات أو إشعارات التطبيقات على حسب نوع جهازك.



3- مرر لأسفل للعثور على تطبيق واتساب.



4- يمكنك الاختيار بين 4 خيارات لعرض إشعارات واتساب على هاتفك الأندرويد وهي:



- إيقاف أو تشغيل عرض جميع إشعارات واتساب بالكامل.



- إيقاف تمكين شارات الإشعارات.



- تمكين الإشعارات المنبثقة وفقا لنظام تشغيل هاتفك.



- تمكين أو إيقاف إشعارات شاشة القفل.



5- سيؤدي إيقاف أو تمكين أي من إشعارات تطبيق واتساب من منع ظهورها على شاشة هاتفك الأندرويد، وستعرض أيقونة التطبيق الرئيسية عدد الرسائل التي لم يتم قرائها يمكن الذهاب للتطبيق للتحقق من الرسائل الجديدة.

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