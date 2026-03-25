الأربعاء 2026-03-25 12:02 م

كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟

كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟
الأربعاء، 25-03-2026 11:44 ص
الوكيل الإخباري-   يمثل إعداد "محرك استعادة" (Recovery Drive) لنظام التشغيل "ويندوز" على فلاشة USB حلاً طارئاً وضرورياً لمواجهة أعطال النظام المفاجئة، حيث يتيح للمستخدمين استعادة تشغيل الحاسوب وإصلاح المشكلات البرمجية المستعصية.اضافة اعلان


وتتضمن الخطوات التقنية لهذه العملية استخدام أداة "إنشاء محرك استعادة" المدمجة في ويندوز، والتي تتطلب فلاشة بسعة لا تقل عن 16 جيجابايت.
 
يقوم النظام بنسخ ملفات الصيانة الضرورية، مع خيار نسخ ملفات النظام الاحتياطية لضمان القدرة على إعادة تثبيت "ويندوز" في حال انهيار القرص الصلب.
 
ويشدد الخبراء التقنيون على أهمية الاحتفاظ بهذا المحرك في مكان آمن، كونه الأداة الفعالة لتجاوز "شاشة الموت الزرقاء" أو تعذر الإقلاع، مما يوفر على المستخدم عناء فقدان البيانات أو اللجوء إلى مراكز الصيانة المكلفة.
 
 


شؤون برلمانية نائب يدعو رئيس الوزراء لطمأنة الشعب الأردني

الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث

أخبار محلية الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث

ت

خاص بالوكيل عقل يرجح سيناريو حكومي حول تسعيرة المشتقات النفطية الشهر المقبل

كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟

تكنولوجيا كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟

المستقلة للانتخاب تطلق موقعها الالكتروني التجريبي

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تطلق موقعها الالكتروني التجريبي

أخبار محلية وزير الصحة: مخزون الأدوية يكفي احتياجات المملكة لـ 6 أشهر

شؤون برلمانية القاضي: الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية

أخبار محلية 182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي



 






