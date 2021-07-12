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الإثنين، 12-07-2021 01:13 م

كيف تستخدم الإرشادات ثلاثية الأبعاد في خرائط جوجل

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الوكيل الإخباري - يعتبر تطبيق خرائط جوجل أحد أفضل تطبيقات الخرائط والملاحة، وذلك لأنه يعتمد على مكتبة جوجل المحدثة من الخرائط. 

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يمكنك استخدام طريقة عرض الإرشادات الجديدة بسهولة ولكن يجب أن تمتلك هاتفًا يدعم تقنيات الواقع المعزز.


وتستطيع الوصول إلى قائمة الهواتف التي تدعم الواقع المعزز عبر هذا الرابط، وإذا كان هاتفك يدعم الخاصية فهذا يعني أنك مستعد للخرائط ثلاثية الأبعاد.

 

ولكن لا تدعم جميع البلاد الخرائط ثلاثية الأبعاد، حيث لم تعتمدها جوجل بعد حول العالم، ولكن من المتوقع أن تضيف جوجل الدعم شيئًا فشيئًا. 

ويمكنك استخدام الخاصية عبر فتح التطبيق، ومن ثم البحث عن المكان الذي ترغب في الذهاب إليه من خلال خرائط جوجل.


وبعد ذلك قم بالضغط على علامة التوجيهات الموجودة بالأسفل حتى يعرض لك التطبيق إرشادات التحرك.

 

وبدلًا من أن تضغط على علامة السيارة أو الدراجة قم بالضغط على علامة المشي بالقدمين.


وبعد ذلك ترى القائمة بالأسفل تغيرت لتظهر أمامك علامة البدء بالمشي أو اختيار العرض المباشر للطريق Live View.

 

ويمكنك الآن الضغط على العرض المباشر حتى يخبرك التطبيق ببعض الإرشادات الخاصة باستخدام الخرائط ثلاثية الأبعاد الجديدة. 


ويطلب منك التطبيق أيضًا الوصول إلى الكاميرا ليعمل، وبعد أن تعطيه كافة الصلاحيات يبدأ التطبيق في إرشادك.

وذلك عبر عرض الإرشادات على شاشة الكاميرا، وهذا يعني أنك تحتاج إلى توجيه هاتفك ناحية الشارع ليصف لك التطبيق الطريق.

 

وتختلف دقة الإرشادات بالطبع بحسب تفاصيل الشارع وإن كانت الخريطة محدثة أم لا، ولكن يساعدك العرض ثلاثي الأبعاد على الوصول إلى وجهتك. 


وقد أعلنت آبل عن خاصية مشابهة للعرض ثلاثي الأبعاد من جوجل، ويفترض أن تصدر الخاصية مع تحديث iOS 15 القادم. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 



 

 




 

 


 

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