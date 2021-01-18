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الإثنين، 18-01-2021 11:52 ص

كيف تستخدم الإنترنت بعد تشغيل وضع الطيران

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الوكيل الإخباري _ تعد خاصية وضع الطيران من الميزات التي يستخدمها الكثير من الاشخاص وذلك لعدم استقبال المكالمات غير المرغوب فيها ، الا ان هذه الميزة تؤدي إلى إغلاق البيانات الخلوية وإيقاف الاتصال بالإنترنت، الامر الذي قد يكون مزعجا لدى الكثير من الاشخاص .

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وهناك طريقة تمنح المستخدم من تفعيل الإنترنت دون استقبال المكالمات غير المرغوب فيها ، وذلك من خلال :

 

- فتح لوحة المفاتيح وإدخال الكود (*#*#4636#*#*) دون أقواس، بعد ضبط وضع الطيران .

 

- ثم تظهر نافذة على شاشة الهاتف تقدم عدة خيارات وعلى المستخدم الضغط على زر "phone information" لتظهر نافذة أخرى، تسمح تفعيل خيار "turn on radio"،

 

- الضغط على الثلاث نقاط في أعلى أو أسفل الصفحة ثم الضغط على زر "Enable Data Connection".


وبذلك يمكنك الخروج من النافذة وتصفح الإنترنت.

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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