الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأميرة بسمة بنت علي تشارك في المؤتمر الدولي للغابات في سيول

حوارية عن التعديلات الدستورية بالكرك

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزبن والحياري

الحكومة: 150 ألف مطلوب على دين مدني في الأردن

ندوة بالجامعة الهاشمية عن السلامة الرقمية

المركزي: توجه لإنشاء بوابة الكترونية لتداول سندات ادخار للافراد

اصابة بحادث دهس في شارع مكة

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة

تعرّف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

كشف تفاصيل مقتل خمسيني طعنا في إربد

الثلاثاء، 10-05-2022 03:14 م

كيف تشغل فلاش الهاتف وتغلقه بالصفير؟

104100


الوكيل الإخباري - يرى معظم مستخدمي الهواتف الذكية أن مصباح الهاتف مفيد جداً، في الكثير من المواقف الخاصة بهم ليس في التصوير فقط، حيث يمكن إستخدامه في أوقات الطوارئ أو إنقطاع الكهرباء لأن الشركات تدعمه بإضاءة قوية إلى حد ما، لكن هناك وقت قد تحتاج فيه لتشغيل المصباح بشكل سريع دون لمس الهاتف أو حتى الاضطرار إلى فتحه ثم الضغط على التشغيل لذلك سوف نعرض لك طريقة تشغيل المصباح بسرعة عن طريق الصفير للهاتف.

اضافة اعلان

شر موقع lifewire تقريرًا ذكر فيه مزايا تطبيق Whistle Flashlight المجاني المتاح تحميلها للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، ويوفر لك التطبيق خاصية تشغيل مصباح الهاتف أو إطفاؤه بواسطة الصفير.


كل ما عليك بحسب الموقع أن تقوم بتحميل التطبيق من متجر تطبيقات جوجل بلاي، ثم فتحه ثم قم بالموافقة على الشروط ثم اختيار استخدام النسخة المجانية بالضغط على Continue Free، ثم قم بإعطائه الأذونات اللازمة.


بعدها عليك جعل زر Flashlight by whistle مُفعلًا، وستظهر لك أيقونة في شريط الإشعارات أثناء عمل التطبيق، وإذا كنت تخشى الإزعاج يمكنك عن طريق إعدادات الهاتف فصل الإنترنت عن التطبيق لكي تمنع ظهور الاعلانات، ومن خلال إعدادات التطبيق تستطيع تغيير طريقة إضاءة الفلاش بأنماط مختلفة.


وكانت سيدتي قد نشرت في وقتٍ سابق، مجموعة نصائح يجب مراعاتها قبل شراء هاتف جديد، وكان أبرزها التأكد من وجود فلاش قوي بالهاتف، حيث تحتاج بعض الأماكن أو وضعيات التصوير إلى أن تكون الكاميرا مزوّدة بـ«فلاش»، وذلك لضبط سطوع الصورة وإضاءتها.


كما أنه يجب النظر في إمكانية التصوير بواسطة أزرار الهاتف، ففي بعض أوضاع التصوير، يحتاج الشخص إلى التصوير باستخدام زرّ رفع الصوت أو خفضه، وذلك لصعوبة استخدام خاصّية اللمس للتصوير، لذلك من الأفضل أن يكون الهاتف يدعم تلك الخاصية.


فيما يجب التركيز أيضًا قبل شراء هاتف جديد على دقة الشاشة، فمن غير المنطقي أن يركز هاوي التصوير على الكاميرا عالية الجودة من دون الشاشة التي تعد بمثابة المرآة لجودة الكاميرا، لذا لا بدّ من السؤال عن حجم الشاشة ودقتها، حيث يجب أن تزيد على 1080، وتكون درجة سطوعها عالية.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c37182658f433fb0df2393dad0124b39

كيفية قراءة رسائل الواتساب دون علم المرسل نهائيا

sadd

خسارة تريليون دولار خلال 3 أيام.. ماذا يحصل مع شركات التكنولوجيا العالمية؟

5aceaf5f-2631-44b1-917f-b034456ecbf8

ميتا تفتتح أول متجر تجزئة فعلي لها في كاليفورنيا

590x393_uploads,2021,09,21,74e0040fab

ترسل الصور مباشرة إلى الدماغ... نظارة ذكية تشكل أملا جديدا للمكفوفين

كيفية-حذف-جميع-رسائل-البريد-الإلكتروني-Gmail-على-هاتفك-الأندرويد

طريقة لحذف رسائلك كاملة من Gmail

56673685-df29-4e64-98b2-a6beda8df35d

'مبرمج القرن' يكشف عن 54 مشروعاً ابتكارياً للأطفال والشباب في دبي

أخبار متعلقة
تيما

عدم نظافة الهاتف الذكي يدمره.. إليك طرق الحفاظ عليه