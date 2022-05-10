كيف تشغل فلاش الهاتف وتغلقه بالصفير؟

الوكيل الإخباري - يرى معظم مستخدمي الهواتف الذكية أن مصباح الهاتف مفيد جداً، في الكثير من المواقف الخاصة بهم ليس في التصوير فقط، حيث يمكن إستخدامه في أوقات الطوارئ أو إنقطاع الكهرباء لأن الشركات تدعمه بإضاءة قوية إلى حد ما، لكن هناك وقت قد تحتاج فيه لتشغيل المصباح بشكل سريع دون لمس الهاتف أو حتى الاضطرار إلى فتحه ثم الضغط على التشغيل لذلك سوف نعرض لك طريقة تشغيل المصباح بسرعة عن طريق الصفير للهاتف.





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شر موقع lifewire تقريرًا ذكر فيه مزايا تطبيق Whistle Flashlight المجاني المتاح تحميلها للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، ويوفر لك التطبيق خاصية تشغيل مصباح الهاتف أو إطفاؤه بواسطة الصفير.



كل ما عليك بحسب الموقع أن تقوم بتحميل التطبيق من متجر تطبيقات جوجل بلاي، ثم فتحه ثم قم بالموافقة على الشروط ثم اختيار استخدام النسخة المجانية بالضغط على Continue Free، ثم قم بإعطائه الأذونات اللازمة.



بعدها عليك جعل زر Flashlight by whistle مُفعلًا، وستظهر لك أيقونة في شريط الإشعارات أثناء عمل التطبيق، وإذا كنت تخشى الإزعاج يمكنك عن طريق إعدادات الهاتف فصل الإنترنت عن التطبيق لكي تمنع ظهور الاعلانات، ومن خلال إعدادات التطبيق تستطيع تغيير طريقة إضاءة الفلاش بأنماط مختلفة.



وكانت سيدتي قد نشرت في وقتٍ سابق، مجموعة نصائح يجب مراعاتها قبل شراء هاتف جديد، وكان أبرزها التأكد من وجود فلاش قوي بالهاتف، حيث تحتاج بعض الأماكن أو وضعيات التصوير إلى أن تكون الكاميرا مزوّدة بـ«فلاش»، وذلك لضبط سطوع الصورة وإضاءتها.



كما أنه يجب النظر في إمكانية التصوير بواسطة أزرار الهاتف، ففي بعض أوضاع التصوير، يحتاج الشخص إلى التصوير باستخدام زرّ رفع الصوت أو خفضه، وذلك لصعوبة استخدام خاصّية اللمس للتصوير، لذلك من الأفضل أن يكون الهاتف يدعم تلك الخاصية.



فيما يجب التركيز أيضًا قبل شراء هاتف جديد على دقة الشاشة، فمن غير المنطقي أن يركز هاوي التصوير على الكاميرا عالية الجودة من دون الشاشة التي تعد بمثابة المرآة لجودة الكاميرا، لذا لا بدّ من السؤال عن حجم الشاشة ودقتها، حيث يجب أن تزيد على 1080، وتكون درجة سطوعها عالية.

سيدتي