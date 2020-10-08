الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

أسعار الذهب الخميس 8/10/2020

وفيات الخميس 8/10/2020

أجواء حــارة اليوم




الخميس، 08-10-2020 12:18 م

كيف تعثر على أكثر منشوراتك إعجابا في إنستغرام؟

WKe9EJ


الوكيل الاخباري - إذا كنت تستخدم منصة إنستغرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو منذ فترة طويلة، فمن المؤكد أنك قد نشرت الكثير من الصور التي قد نالت إعجاب الكثير من متابعيك، ومن ثم ربما قد ترغب في إعادة نشرها مرة أخرى، ولكن كيف يمكنك العثور على هذه المنشورات بسهولة؟
إليك كيف يمكنك العثور أكثر منشوراتك إعجابًا في إنستغرام؟

اضافة اعلان
 

أولًا: استخدام تطبيقات الجهات الخارجية:
يحتوي متجري غوغل بلاي وآب ستور على الكثير من التطبيقات التي تتيح لك العثور على الصور التي نشرتها في حسابك على إنستغرام سابقًا، ومن ضمنها تطبيق Top Nine، الذي يعتبر من أفضل التطبيقات التي تتيح لك تجميع المنشورات الأعلى أعجابًا في السنة الماضية، ويمكنك الحصول على التطبيق مجانًا في غوغل بلاي أو آب ستور.


كما يمكنك استخدام تطبيق Best Grid الذي يتيح استخدام الميزة نفسها بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدامه لعرض إحصائيات عن المنشورات التي نشرتها في العام السابق، مثل: عدد المنشورات التي نشرتها وعدد الإعجابات والتعليقات التي تلقيتها.


ثانيًا: استخدام أداة Insights من إنستغرام:
إذا كنت تدير حساب إنستغرام لإحدى العلامات التجارية أو منشئ محتوى، فيمكنك استخدام أداة Insights المجانية للعثور على المنشورات التي حصدت أعلى تفاعل خلال العامين الماضيين، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:
• انتقل إلى الصفحة الرئيسية لحساب إنستغرام.
• اضغط على الخطوط الثلاثة الأفقية في أعلى الزاوية اليسرى لفتح القائمة الرئيسية.
• من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (Insights)، ثم اضغط على الحساب الذي تديره.
• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (عرض الكل) View All؛ ثم اضغط عليه.
• هنا يمكنك فرز المنشورات السابقة بحسب مدى الوصول – أي عدد الأشخاص الذين شاهدوا المنشور – أو حسب عدد الإعجابات.

 

الجدير بالذكر أن منصة إنستغرام قد أطلقت العديد من التحديثات الجديدة احتفالًا بعيد ميلادها العاشر، ومن ضمنها خريطة القصص الخاصة، التي تقدم عرضًا يستعيد القصص التي شاركتها على مدار السنوات الثلاث الماضية.


كما أضافت تحديثات الرفاهية الرقمية، وتحديث (IGTV Shopping) الذي أعلنت عنه سابقًا، إلى جانب مجموعة مختارة من أيقونات التطبيق الخاصة لأولئك الذين تم إلهامهم حديثًا لإعادة تصميم شاشتهم الرئيسية.


حيث يمكن الآن لمستخدمي إنستغرام الاختيار بين مجموعة من الأيقونات ذات اللون البرتقالي والأصفر والأخضر والأرجواني والأسود والأبيض، وهناك أيضًا العديد من إصدارات الأيقونات الكلاسيكية.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1203389

واتساب يطرح ميزة تمكنك من الحفاظ على مساحة التخزين بهاتفك

127-153659-instagram-billion-active-users-per-month_700x400

في عيدها العاشر.. إنستغرام تقدم هدية للمستخدمين

trump-social-media-1

فيسبوك وتويتر يحظران منشوراً لترمب

طريقة-تسجيل-دخول-انستقرام-من-قوقل

طريقة استرجاع القصص القديمة في انستغرام

5b0b6c938e788

تحقق من تزييف الإنترنت بـ 3 أدوات!

instagram-lite

إنستغرام تطلق تقنيات جديدة لمكافحة التنمر

أخبار متعلقة
127-153659-instagram-billion-active-users-per-month_700x400

في عيدها العاشر.. إنستغرام تقدم هدية للمستخدمين

bb0business-hands-instagram-iphone-preview

قريبا.. إنستغرام ستفرض رسوما على المستخدمين

v5-hackers-DzTechs

تطبيق تيك توك مزيف يسمح للهاكرز بالتجسس عليك

Doc-P-631633-637057755756213977

إنستغرام تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة

5e2188d0423604580f19df48

شاهد.. علماء يقلبون الموازين باختراع جديد مذهل!

c88c6bf6-5c39-44ce-be11-7ab5ed03d776_16x9_1200x676

تخطيط لحظر المكالمات الآلية على الهواتف