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الخميس، 07-07-2022 02:56 م

كيف تعمل ميزة التحقق التلقائي الجديدة في واتس آب؟

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الوكيل الإخباري - أكد موقع وابيت إنفو، أن تطبيق المراسلة الفورية يعمل على طرح ميزة مكالمات فلاش، لأجهزة أندرويد.

ما هي مكالمات الفلاش
المكالمات هي المصادقة التلقائية الجديدة لواتس آب والتي تتيح تسجيل الدخول إلى الحساب دون كلمة مرور عبر الرسائل القصيرة أو الاتصال يدوياً.

وبالطريقة الجديدة للتحقق، لن يرسل واتس آب رمز التحقق ولن يحتاجه المستخدم الذي سيحصل على مكالمة قصيرة "missed call" من الشركة، للمصادقة على الحساب وتسجيل الدخول على الفور.

تفعيل الميزة 
وحتى تعمل ميزة التحقق من مكالمات الفلاش، سيحتاج المستخدم تسهيل الوصول إلى سجل مكالماته ليحقق التطبيق من رقم الهاتف ويسمح بتسجيل الدخول إلى الحساب .

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