كيف تعيد ضبط المصنع لجهاز ماك بوك قبل بيعه؟

الوكيل الإخباري - مع إطلاق أبل للتكنولوجيا المذهلة في كل عام، فلا عجب في سبب رغبتك في ترقية جهاز ماك بوك الخاص بك، حتى لو كان جهازك لا يزال يعمل بشكل جيد.



ولحسن الحظ، فإن سوق أجهزة ماك بوك المستعملة جيد جداً، وبسبب العلامة التجارية القوية والنظام البيئي لشركة أبل، فمن المحتمل أن تحصل على سعر جيد لجهاز ماك بوك حتى لو كان من طراز قديم.



وقبل أن تبيع جهاز ماك بوك القديم الخاص بك لخدمة شخص آخر، لا تزال هناك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها للحفاظ على سلامة معلوماتك الشخصية. تتمثل إحدى أسرع الطرق للتأكد من عدم وصول أي شخص آخر إلى حساباتك عبر الإنترنت والملفات القديمة والمعلومات المصرفية وما شابه ذلك في إجراء إعادة ضبط المصنع، وهو شيء يمكنك القيام به بنفسك في المنزل في بضع دقائق فقط.

اضافة اعلان

من خلال إعادة ضبط المصنع ، تقوم بمسح محرك أقراص ماك بوك بشكل أساسي حتى تتم استعادته إلى حالته الجديدة. ومن خلال القيام بذلك، يمكنك المساعدة في بث حياة جديدة في جهازك القديم وإعطاء مالكه الجديد الفرصة للبدء بسجل نظيف. بالإضافة إلى ذلك - والأهم من ذلك - يمكنك التأكد من أنه لا يمكن الوصول إلى أي من بياناتك بواسطة المالك التالي لجهاز ماك بوك الخاص بك.



ضع في اعتبارك أن الخطوات اللازمة لإعادة ضبط المصنع لجهاز ماك بوك تختلف قليلاً اعتماداً على ما إذا كان الطراز الذي تملكه يستخدم أجهزة أبل سيليكون أو إنتل. إليك كيفية معرفة نوع جهاز ماك الذي تمتلكه:



قم بتشغيل جهاز ماك بوك وتسجيل الدخول إذا لزم الأمر.

في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، حدد رمز أبل.

انقر فوق About This Mac ضمن نظرة عامة، تحقق من قسم رقاقة.

24