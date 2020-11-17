الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

القبض على مروج مخدرات بإربد

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

وفيات الثلاثاء 17/11/2020

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية




الثلاثاء، 17-11-2020 10:20 ص

كيف يمكنك معرفة تعرض أندرويد هاتفك للاختراق

person_using_smartphone


الوكيل الاخباري - السبب الأكثر شيوعا لاختراق الهواتف الذكية هو رغبة المتسللين في الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدم، أو استخدام الجهاز لأغراضهم الخاصة.

اضافة اعلان

وفي كلتا الحالتين، يبدأ ذلك من خلال التفاعل باستمرار عبر الإنترنت مع خوادم معينة، بحسب ما صرح دميتري كورامين، الخبير في مختبر التحليل العملي للأمان لأنظمة المعلومات النفاثة ، لوكالة "برايم".


وتابع الخبير: "يمكن للمستخدم اكتشاف مثل هذا النشاط من تلقاء نفسه من خلال مراقبة موارد نظام التشغيل Android. نحن نتحدث عن العديد من الإشارات المرجعية للبرامج. إن علامة الكشف الرئيسية التي تشير إلى اختراق الهاتف هي زيادة حادة في استهلاك الجهاز للبطارية".


وبجسب الخبير، يتم ذلك، عادة، من خلال تحميل بعض البرامج من مصدر غير مصرح به أي غير رسمي، وليس من Google Play.


وللحماية من المتطفلين، يوصى باستخدام برامج مكافحة الفيروسات للهواتف الذكية ومراقبة إحصائيات استهلاك حركة المرور على الإنترنت بواسطة التطبيقات المختلفة.


وإذا كانت لديك شكوك معقولة بأن جهازك قد تم كسر حمايته، فيجب عليك الاتصال بمركز الخدمة لإعادة تثبيت نظام التشغيل Android. وخلص إلى أنه في هذه الحالة، من الضروري تثبيت الإصدار الحالي أو الأحدث من نظام التشغيل من الناقل أو عبر كابل بيانات، وليس فقط إعادة ضبط الإعدادات على إعدادات المصنع.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1_wADJab3hp5ZIbrPK4_pywA

نصائح هامة عليك اتباعها عند شراء الملابس والاكسسوارات عبر الإنترنت

NRP_XAC_Privacy_Matters_Instagram_and_Messenger_banner.0 (1)

بعد دمجهما.. كيفية حظر مستخدمي فيسبوك من مراسلتك على إنستغرام

1

أهمية الاتصالات في التعليم الإلكتروني

images

بعد رفع الحظر عن ببجي فى الهند.. تيك توك يحلم بالعودة من جديد

amazon79

شاب من إيرلندا الشمالية يحرج أمازون ويجبرها على الاعتذار

16034600525831018

ميزة جديدة في تطبيق واتسآب طال انتظارها

أخبار متعلقة
images

4 علامات مؤكدة لاختراق حسابك على انستغرام

Brave-Blockchain-Browser-on-Ethereum-is-Rivaling-Google-Chrome-and-Mozilla-Firefox-Already

بميزة واحدة.. محرك بحث جديد يهدد غوغل كروم ويجذب الملايين

iphone-8-dfu-recovery-force-restart-side-button

في هذه الحالات إعادة تشغيل الهواتف الذكية ضرورية!

5cc86f31768b3e05177244e3

غوغل تحرم مستخدمي تطبيق صورها الشهير على الهواتف من ميزة مهمة!

dims

تحذير من غوغل .. هذه الهواتف لن تكون آمنة في هذا الموعد

Baaz

إطلاق النسخة التجريبية لمنصة باز للتواصل الاجتماعي