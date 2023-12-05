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الثلاثاء، 05-12-2023 03:51 م

كيف يمكن إخفاء دردشة 'واتساب' المحمية؟

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الوكيل الإخباري - أتاحت شركة ميتا إمكانية حماية حوارات الدردشة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب" من أعين المتطفلين، أو إمكانية الوصول إليها منذ منتصف مايو (أيار) الماضي.

ويمكن القيام بذلك من خلال حفظها في مجلد "الدردشات المحمية"، ولا يمكن فتح هذا المجلد إلا عن طريق بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو رقم التعريف الشخصي PIN أو النمط، وذلك اعتماداً على الطريقة المحددة لإلغاء قفل الهاتف الذكي.

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الكود السري
وإذا احتاج المستخدم إلى المزيد من السرية والحماية أو رغب في منع الآخرين من معرفة وجود مجلد "الدردشات المحمية" أصلاً، فيمكنه بكل بساطة إخفاء هذا المجلد، حيث يتعين عليه تحديد كلمة مرور مستقلة عن قفل الهاتف الذكي، وتعرف كلمة المرور هذه باسم "الكود السري"، وعندما يتم إدخال الكود السري في شريط البحث بتطبيق "واتساب" عندئذ يظهر مجلد "الدردشات المحمية".



ويهدف الكود السري إلى توفير حماية للأشخاص، الذين يحتاجون إلى حماية أكبر، مثل المجموعات المهددة أو الأشخاص، الذين يتعرضون لمواقف خطرة ويحتاجون إلى حماية إضافية، وقد بدأ بالفعل إطلاق وظيفة الكود السري، إلا أنها ستتوافر في جميع أنحاء العالم خلال الشهور المقبلة.

 

 

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