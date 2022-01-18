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الثلاثاء، 18-01-2022 02:17 م

كيف يمكن إطالة عمر بطارية آيفون؟

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الوكيل الإخباري - حذر خبير بمجال التقنية، من خطأ شائع يفعله ملايين الأشخاص عند شحن هواتف آيفون الذكية، يمكنه أن يتسبب في تدمير بطارية الهاتف لاسيما تلك التي تزودها شركة أبل لأجهزتها.

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وذكر الخبير التقني أدريان هيوز، عبر تقرير نشره موقع "zdnet"، أنه اتبع طريقة جديدة غيرت بشكل جذري الطريقة التقليدية التي يشحن بها هاتف آيفون الخاص به، والتي يقوم فيها بشحن الهاتف ليلا قبل النوم.

 

وأوضح "هيوز"، أن الطريقة الجديدة غريبة جدا جعلته في حالة صدمة، بعد أن مكنته من شحن جهاز iPhone 13 الجديد بصورة أسرع، مما جعل نسبة البطارية تصل 50% في غصون 30 دقيقة فقط، باستخدام شاحن بقوة 20 وات.

 

نصح أدريان، مالكو أجهزة آيفون الجديدة بشحن بطارية الهاتف على مرحلتين خلال اليوم ووضع جدول منتظم لعملية الشحن، ويقوم بذلك بدلا من شحنها ليلا، إليك الطريقة:

 

- بدأ "هيوز" في المرحلة الأولى في الصباح بشحن هاتفه لمدة 30 إلى 45 دقيقة فقط  بعد الاستيقاظ مباشرة، وقام أيضا بشحن Apple Watch في نفس الوقت.

- بينما تبدأ المرحلة الثانية، في فترة ما بعد الظهيرة لمدة 30 دقيقة، حتى تصل نسبة الشحن إلى 80 %، وهو ما سيكون كافيا لتشغيل الجهاز حتى صباح اليوم التالي، وفقا لطريقة "هيوز" الجديدة.

 

وأشار الخبير التقني، إلى أنه في حال كان مالك جهاز آيفون يقضى وقتا طويلا خارج المنزل، يمكنه استخدام شاحن السيارة أو الباور بانك لإعادة شحن هاتفه بالطاقة، ولكن حذر من ترك الجهاز موصولا بالشاحن المتنقل طويلا.

 

لبنان 24 

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