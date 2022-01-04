كيف يمكن العثور على الهاتف في حال فقدانه

الوكيل الإخباري - أصبح العثور على الهاتف في المفقود أسهل من ذي قبل، حتى وإن كانت البطارية فارغة تمامًا والهاتف مغلق، حيث أن ذلك يحدث عادة وقد يختفي الهاتف مثله مثل باقي الأجهزة في المنزل مثل أجهزة التحكم عن بعد، لذلك الحل هو جهاز "إيرتاغز" الذي تنتجه شركة أبل.



ويعتمد الجهاز الصغير على خاصية التتبع من خلال نظام "جي بي إس"، ليساعدك على تحديد موقع أي شيء تريده، إذ يمكن تركيب الجهاز على مختلف الأشياء، مثل الهاتف، أو طوق حيوانك الأليف، أو حتى جهاز التحكم عن بعد.

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وعلى الرغم من فعالية هذا الجهاز في تتبع الهاتف، فإنه أثار مخاوف أمنية، إذ من الممكن تعليقه على حقيبة مثلاً، وتتبع أي شخص، أو تثبيته على سيارة لتتبعها وسرقتها لاحقا.

أما الطريقة الأخرى التي يمكنك بها تحديد موقع هاتفك المحمول، حتى وإن كان مغلقا، فهي من خلال خاصية Find My المتاحة على أجهزة آيفون.

يمكنك أيضا اتباع خطوات عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بالولوج إلى android.com/find، ثم تسجل الدخول لحساب غوغل الخاص بك، والضغط على علامة “الهاتف الضائع” الموجودة في أعلى الشاشة، وسيتم إرسال تنبيه إلى هاتفك، وسيمكنك حينها أن ترى على الخريطة الموقع الموجود به هاتفك.

لبنان 24