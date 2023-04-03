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الإثنين، 03-04-2023 02:47 م

كيف يمكن تحويل الصور إلى ستيكرات بأجهزة آيفون؟

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الوكيل الإخباري - Photo Cutout ميزة جديدة نسبياً تم إحضارها إلى آيفون عبر نظام التشغيل iOS 16 وتتيح للمستخدم تحديد موضوع الصورة بسرعة وبشكل حدسي لفصلها عن الخلفية.

ويمكن استخدام هذه الميزة لأغراض فنية أو مشكلات جمالية تتعلق بالإعداد الأصلي للصورة أو أي أسباب أخرى قد تكون لديك لرغبتك في إنشاء صورة لشخص أو مبنى أو حيوان أو إناء، وما إلى ذلك في فراغ أبيض.

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ويشبه عمل هذه الميزة قيام شخص ما بقص عناصر الصور يدوياً في تطبيق تحرير مرئي. وعلى عكس تلك التطبيقات، لا تتطلب ميزة iOS 16 معرفة واسعة بالبرنامج أو معرفة التصميم. ويمكن إجراء شيء قد يستغرق بضع دقائق (أو أكثر، اعتماداً على تعقيد الصورة) في ثوانٍ.


وقبل استخدام Photo Cutout على جهاز آيفون الخاص بك، يجب أن تدرك أنه يتطلب iOS 16 و iPhone XS أو أحدث. وإذا كنت تستخدم إصداراً قديماً أو إصداراً أقدم من iOS، فلن تعمل هذه الميزة، بحسب موقع سلاش غير.
استخدام Photo Cutout في iOS 16

من السهل البدء في استخدام Photo Cutout (على افتراض أنك تستخدم جهاز آيفون متوافقاً وإصدار iOS)، دون الحاجة إلى تشغيل أي شيء في الإعدادات.


ابحث عن الصورة التي تريد قص الموضوع منها أو افتحها. ويمكن أن يكون هذا في تطبيق الصور، من خلال متصفح الويب سفاري، والرسائل، وما إلى ذلك.
اضغط مع الاستمرار بإصبعك على الموضوع الذي تريد قصه.


إذا كان الموضوع مختلفاً بشكل كافٍ عن الخلفية، فسترى مخططاً أبيض متوهجاً يبدأ في وضع دائرة حول الموضوع، جنباً إلى جنب مع قائمة منبثقة.
انقر فوق نسخ أو مشاركة.. في القائمة المنبثقة إما لنسخ صورة الموضوع إلى حافظة آيفون أو إرسال النسخة إلى تطبيق أو مستخدم آخر.


يمكن لصق الموضوعات المنسوخة في تطبيقات أخرى مثل الملاحظات والرسائل.
يمكن أيضاً نسخ الموضوعات المشتركة وتحميلها إلى تطبيقات أخرى وإرسالها إلى الطابعة وحفظها كصورة منفصلة وما إلى ذلك.


ميزة Photo Cutout دقيقة بشكل مدهش عند تمييز الأهداف من الخلفية، لكنها ليست مثالية دائماً. واعتماداً على الصورة والعوامل المرئية الأخرى، قد تكون النتائج غامضة قليلاً حول بعض الحواف، أو قد يتم قص بعض التفاصيل عن طريق الخطأ. إذا كنت تريد قطعاً دقيقاً، فقد تحتاج إلى لصق الموضوع في تطبيق تحرير الصور لإجراء تعديلات يدوية.

 

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