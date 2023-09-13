كيف يمكن تمرير فيديوهات تيك توك تلقائياً

الوكيل الإخباري-التمرير التلقائي هو آلية في تطبيق تيك توك تسمح بالتمرير عبر مقاطع الفيديو بشكل مستقل، ولا يتطلب أي إدخال من المستخدم.



هذه الميزة سهلة التنشيط ومفيدة، خاصة إذا كنت ترغب في وضع هاتفك الصغير المفضل جانباً أثناء العمل والاستمتاع.





فيما يلي كيفية تنشيط ميزة التمرير التلقائي على تيك توك، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني:





- افتح تطبيق تيك توك.

- اضغط مع الاستمرار على الفيديو الذي ترغب في بدء التمرير التلقائي منه.

- خلال لحظات قليلة، سيتم فتح القائمة. انتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر فوق التمرير التلقائي. يؤدي هذا إلى تنشيط ميزة التمرير التلقائي والتنقل دون إدخال المستخدم.

- لإيقاف تشغيل التمرير التلقائي، كرر الخطوات السابقة، ثم انقر فوق التمرير اليدوي.





يمكن أن تفيد هذه الميزة أيضاً المستخدمين الجدد، إذ يسمح الاستخدام المطول للخوارزمية بالتأكد من أذواقهم الخاصة.

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