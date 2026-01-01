لأول مرة.. غوغل تتيح إمكانية تعديل عنوان جيميل

وبحسب التحديث، يمكن اختيار عنوان جديد مع الاحتفاظ بجميع الرسائل وجهات الاتصال والملفات، بينما يبقى العنوان القديم نشطًا كاسم مستعار يستقبل الرسائل ويُستخدم لتسجيل الدخول. وتفرض الميزة قيودًا تشمل إمكانية التغيير مرة كل 12 شهرًا وبحد أقصى ثلاث مرات للحساب الواحد.
وتُطلق الخاصية تدريجيًا في بعض الدول، وسط ترحيب واسع من المستخدمين، باعتبارها تمنح مرونة أكبر في إدارة الهوية الرقمية وتخفف الحاجة لإنشاء حسابات جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
ستغير قواعد اللعبة .. 5 مفاجآت من آبل في 2026 لإنقاذ إرث ستيف جوبز
-
لمواجهة هجمات خفية.. تحديث أمني جديد لـ ChatGPT
-
تحكم أفضل وحماية أكبر.. واتساب يختبر ميزة الأجهزة المتصلة على آيفون
-
لتعزيز الذكاء الاصطناعي العالمي.. الصين تبني حاسوبًا فائقًا في الفضاء
-
نصائح لتعزيز الخصوصية والأمان في متصفح غوغل كروم
-
كيف تخدع البرامج الخبيثة نظام التوثيق في macOS؟
-
الروبوتات الشبيهة بالبشر.. مفاجآت منتظرة في 2026؟
-
برمجية خبيثة جديدة تهدد هواتف أندرويد