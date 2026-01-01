الخميس 2026-01-01 03:50 م

لأول مرة.. غوغل تتيح إمكانية تعديل عنوان جيميل

الوكيل الإخباري-   أعلنت غوغل عن تحديث مهم في خدمة جيميل يتيح للمستخدمين تغيير عنوان البريد الإلكتروني دون إنشاء حساب جديد أو فقدان البيانات، في خطوة غير مسبوقة منذ إطلاق الخدمة قبل أكثر من 20 عامًا.

وبحسب التحديث، يمكن اختيار عنوان جديد مع الاحتفاظ بجميع الرسائل وجهات الاتصال والملفات، بينما يبقى العنوان القديم نشطًا كاسم مستعار يستقبل الرسائل ويُستخدم لتسجيل الدخول. وتفرض الميزة قيودًا تشمل إمكانية التغيير مرة كل 12 شهرًا وبحد أقصى ثلاث مرات للحساب الواحد.


وتُطلق الخاصية تدريجيًا في بعض الدول، وسط ترحيب واسع من المستخدمين، باعتبارها تمنح مرونة أكبر في إدارة الهوية الرقمية وتخفف الحاجة لإنشاء حسابات جديدة.

 

ارم نيوز 

 
 


