لا تتخلص من الكمبيوتر القديم.. هذا ما أعلنته غوغل

الوكيل الاخباري-أعلنت غوغل عن نظام للتشغيل تم تصميمه على أجهزة الكمبيوتر القديمة Chrome OS Flex مما يجعله مثاليًا للشركات الصغيرة والمؤسسات التعليمية.



وتهدف غوغل لأن يكون لها أيضًا تأثير إيجابي في الحد من النفايات الإلكترونية العالمية.



يمكنك تشغيل Chrome OS Flex باستخدام محرك أقراص USB فقط، ويستغرق الإعداد لها بضع دقائق، حسب ما نقل موقع TheNextWeb.



يأتي هذا التطور بعد أن استحوذت غوغل على Neverware في عام 2020، وهي شركة مكَّنت من تحميل نظام التشغيل كروم على الأجهزة القديمة ببرنامج CloudReady الخاص بها.



بينما كان هناك تقرير يشير حول دمج Google لها مباشرة في نظام التشغيل Chrome OS.



وهناك شروط معينة عليك تلبيتها قبل أن تتمكن من تشغيل Chrome OS Flex، بما في ذلك مواصفات الجهاز والتوافق.

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