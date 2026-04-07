لتسهيل الاجتماعات الصوتية.. غوغل تطرح تطبيق "ميت" على نظام "كاربلاي"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة Google عن إطلاق تطبيق الاجتماعات "Google Meet" رسميًا على نظام Apple CarPlay، في خطوة تهدف إلى تمكين المستخدمين من الانضمام إلى اجتماعاتهم بسهولة وأمان أثناء القيادة.





ويتيح التطبيق للسائقين الوصول إلى جدول اجتماعاتهم اليومية مباشرة عبر شاشة السيارة، والانضمام إلى المكالمات الصوتية بضغطة واحدة، أو باستخدام الأوامر الصوتية عبر Siri، ما يقلل من تشتت الانتباه على الطريق.



ويركّز التطبيق على التجربة الصوتية فقط، حيث لا يدعم عرض الفيديو أثناء القيادة حفاظًا على السلامة، مع توفير خيارات سهلة مثل كتم الصوت أو مغادرة الاجتماع بسرعة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود Google لتعزيز الإنتاجية عبر أنظمة السيارات الذكية، وتلبية احتياجات المستخدمين الذين يتنقلون باستمرار بين العمل والمنزل.





