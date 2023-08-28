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الإثنين، 28-08-2023 03:28 م

لتشجيع مستخدميها.. منصة إكس تقدم خصم 250 دولاراً بشرط !

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الوكيل الإخباري-أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) مبادرة جديدة، تستهدف جذب الشركات الصغيرة للإعلان على المنصة.

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وأعلنت المنصة عن تقديم خصم قيمته 250 دولاراً للشركات مختارة عندما تنفق الشركة 1000 دولار أو أكثر على الإعلانات الجديدة على المنصة، خلال الثلاثين يوماً التالية.


وقالت شركة إكس في منشور عبر الإنترنت إنها وجدت أن أكثر من 8 شركات من بين كل 10 شركات من عملاء المنصة هي شركات صغيرة أو متوسطة، وهي الشريحة التي تتوجه إليها المنصة بمبادرتها الجديدة.


وأضافت الشركة أن صلاحية هذا الخصم تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الذي يتم منحه فيه، وقد يتم تحديد حد أدنى للإنفاق الإعلاني للاستفادة منه.

 


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