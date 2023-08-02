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الأربعاء، 02-08-2023 07:04 ص

لجميع مستخدمي واتساب .. خاصية جديدة طال انتظارها

واتسا


الوكيل الاخباري - بدأ تطبيق "واتساب" (WhatsApp) -المملوك لمجموعة "ميتا" (Meta)- اختبار خاصية جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تسجيل لقطات فيديو وإرسالها مباشرة في أثناء المحادثات.

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وستكون رسائل الفيديو المباشرة متاحة لجميع مستخدمي واتساب خلال الأسابيع المقبلة.


وقال تطبيق واتساب إن "خدمة رسائل الفيديو المباشرة تعد طريقة للمحادثة تتيح للمستخدم تسجيل ما يريد وإرساله خلال 60 ثانية.. نعتقد أنها ستكون طريقة جيدة لمشاركة اللحظات مع كل العواطف التي توفرها لقطات الفيديو، سواء كانت تسجيل أمنية بعيد ميلاد سعيد، أو الضحك على نكتة أو الإبلاغ بخبر سار".


ونشر مارك زوكربيرغ رئيس شركة ميتا -التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب- تسجيل فيديو عبر منصة فيسبوك يعرض طريقة تسجيل وتبادل رسائل الفيديو، وقال "يمكنكم استخدام خاصية الرسائل الصوتية الموجودة، أو النقر على الزر لكي تشغل الفيديو، أو تسجيل رسالة. الضغط المستمر على زر الكاميرا يسمح بتسجيل رسالة فيديو، كما يمكن للمستخدم تشغيل خاصية التسجيل من دون الضغط على رمز الكاميرا".


وسيتم تأمين خاصية رسائل الفيديو بتكنولوجيا التشفير الطرفي.


وفي أي محادثة يتم تشغيل الرسائل آليا، لكن مع كتم الصوت، ويتم تشغيل الصوت عند النقر على زر تشغيله. وسيتم حفظ رسائل الفيديو في سجل المحادثات حتى يقوم المستخدم بحذفها.


وركزت ميتا على إضافة خصائص جديدة إلى واتساب خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك إضافة قنوات لمتابعة الشخصيات الشهيرة أو العلامات التجارية المعروفة، وخاصية تعديل الرسائل خلال وقت قصير من إرسالها. كما تم دمج إمكانية استخدام واتساب في نظام تشغيل الساعات الذكية "وير أو إس" واستخدامه عبر عدة هواتف، ونقل رسائل المستخدم إلى هاتف جديد.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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