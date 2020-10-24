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السبت، 24-10-2020 05:06 م

لحماية الأجهزة من الاختراق.. جوجل تطلق تحديثا جديدا على متصفح كروم

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الوكيل الإخباري _ تستمر شركة جوجل بإصدار ميزاتها التي تتيح الراحة لمستخدميه ، وقد اعلنت جوجل عن اصدارها تحديث Chrome version لمتصفح كروم، والذي يعمل على إصلاح عدد من الثغرات الأمنية، حيث يوفر للمستخدمين الحماية الكاملة من الاختراق عندما تكون أجهزتهم عرضة للاختراق بدون علم منهم. 


حيث يعمل التحديث الجديد على محاربة ثغرة CVE-2020-15999 والتي تتميز بأنها تتخذ أشكالا عديدة بحيث يصعب السيطرة عليها بسهولة، حيث كانت تتخفى ف الأجهزة وتعمل على اختراقها. 


وقد اكتشف فريق من الباحثين فى جوجل ثغرة  CVE-2020-15999 والتي تعتبر من النوع المفتوح والتى تتشكل وتتطور بشكل سريع ، كما حث الفريق المستخدمين بالعمل على سرعة تحميل التحديث لحماية أجهزتهم من الاختراق. 


المصدر : صدى البلد

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