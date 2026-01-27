الثلاثاء 2026-01-27 02:13 م

لحماية البريد الإلكتروني.. أبل تقدم لمستخدمي أجهزتها ميزة جديدة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 01:23 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة أبل ميزة جديدة ضمن أنظمة iOS تحمل اسم Hide My Email – إخفاء بريدي الإلكتروني، وتهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين وحماية عناوين بريدهم الحقيقي من الكشف أو الاستغلال.اضافة اعلان


وتُعد هذه الميزة من أدوات الخصوصية المتقدمة التي تساعد على الحد من البريد المزعج، وتمنح المستخدمين إمكانية التسجيل في المواقع والتطبيقات من دون مشاركة بريدهم الأساسي.

آلية العمل
تتيح ميزة "إخفاء بريدي الإلكتروني" لمستخدمي أجهزة أبل، مثل آيفون وآيباد وماك، إنشاء عناوين بريد إلكتروني عشوائية وفريدة تُستخدم عند التسجيل أو الاشتراك في الخدمات الرقمية بدلًا من البريد الحقيقي.

وعند اختيار هذا الخيار أثناء التسجيل في موقع أو تطبيق يدعم ميزة Sign in with Apple، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء عنوان بريد مؤقت. تُحوَّل الرسائل الواردة إلى هذا العنوان مباشرةً إلى البريد الحقيقي للمستخدم، من دون أن يتمكن المرسل من معرفة العنوان الأساسي. وبهذه الطريقة تبقى الهوية الرقمية محمية، كما ينخفض عدد الرسائل غير المرغوبة التي تصل إلى صندوق الوارد.

شرط أساسي للتفعيل
تتوفر هذه الميزة حصريًا لمشتركي خدمة iCloud+، وهي إحدى خدمات أبل المدفوعة ضمن خطط التخزين السحابي. ولا يمكن تفعيل ميزة Hide My Email إلا بعد الاشتراك في iCloud+.

ويمكن للمستخدمين عبر إعدادات iCloud على أجهزة آيفون وآيباد الوصول إلى قسم "Hide My Email" للاطلاع على جميع عناوين البريد التي تم إنشاؤها، أو تعطيل أي عنوان لم يعد هناك حاجة إليه، من دون الرجوع إلى المواقع أو التطبيقات التي استُخدم فيها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

تكنولوجيا أبل تطلق AirTag الجيل الثاني مع تحسينات في النطاق والصوت

بخاخات تحمي الشعر الناعم من الحرارة

المرأة والجمال بخاخات تحمي الشعر الناعم من الحرارة

ل

أخبار محلية "الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يبحث تعزيز الشراكات مع أذربيجان

ل

أخبار محلية هيئة الإعلام: قرابة ألف صانع محتوى في الأردن

ا

أخبار محلية البريد الأردني يصدر بطاقة بريدية تذكارية احتفالا بعيد ميلاد الملك

ل

أخبار محلية "السلط الكبرى" ووفد مغربي يبحثان التعاون في السياحة الثقافية والتراثية والحرف التقليدية

ب

أخبار محلية وزير العمل ونظيره السعودي يبحثان تسويق الكفاءات الأردنية

الفنان فايز المالكي

فن ومشاهير نتائج الخزعة تنهي الجدل حول صحة الفنان فايز المالكي



 






الأكثر مشاهدة