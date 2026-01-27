لحماية البريد الإلكتروني.. أبل تقدم لمستخدمي أجهزتها ميزة جديدة

وتُعد هذه الميزة من أدوات الخصوصية المتقدمة التي تساعد على الحد من البريد المزعج، وتمنح المستخدمين إمكانية التسجيل في المواقع والتطبيقات من دون مشاركة بريدهم الأساسي.
آلية العمل
تتيح ميزة "إخفاء بريدي الإلكتروني" لمستخدمي أجهزة أبل، مثل آيفون وآيباد وماك، إنشاء عناوين بريد إلكتروني عشوائية وفريدة تُستخدم عند التسجيل أو الاشتراك في الخدمات الرقمية بدلًا من البريد الحقيقي.
وعند اختيار هذا الخيار أثناء التسجيل في موقع أو تطبيق يدعم ميزة Sign in with Apple، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء عنوان بريد مؤقت. تُحوَّل الرسائل الواردة إلى هذا العنوان مباشرةً إلى البريد الحقيقي للمستخدم، من دون أن يتمكن المرسل من معرفة العنوان الأساسي. وبهذه الطريقة تبقى الهوية الرقمية محمية، كما ينخفض عدد الرسائل غير المرغوبة التي تصل إلى صندوق الوارد.
شرط أساسي للتفعيل
تتوفر هذه الميزة حصريًا لمشتركي خدمة iCloud+، وهي إحدى خدمات أبل المدفوعة ضمن خطط التخزين السحابي. ولا يمكن تفعيل ميزة Hide My Email إلا بعد الاشتراك في iCloud+.
ويمكن للمستخدمين عبر إعدادات iCloud على أجهزة آيفون وآيباد الوصول إلى قسم "Hide My Email" للاطلاع على جميع عناوين البريد التي تم إنشاؤها، أو تعطيل أي عنوان لم يعد هناك حاجة إليه، من دون الرجوع إلى المواقع أو التطبيقات التي استُخدم فيها.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير لمستخدمي "كروم" و"سفاري": حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم
-
تعرف على دبوس آبل بذكاء اصطناعي
-
طريقة أكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد
-
تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هاتف iPhone 18 وسعره
-
قبل شراء آيفون مستعمل.. نصائح حاسمة لتجنب الخسارة والاحتيال
-
حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً
-
"سناب" تتوصل إلى تسوية في دعوى إدمان مواقع التواصل
-
غوغل تضيف ميزة التحكم بسرعة تشغيل الفيديو إلى Google Photos