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الإثنين، 12-09-2022 02:03 م

لعبة كول أوف ديوتي المقبلة تدور حول حرب العراق

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الوكيل الإخباري - كشفت تسريبات جديدة أن نسخة سنة 2024 من لعبة "كول أوف ديوتي" أو "نداء الواجب" ستدور حول الحرب في العراق.

وكتب حساب "ذي غوست أوف هوب" على تويتر المعروف بدقة توقعاته بشأن اللعبة، أن أحداث نسخة "كول أوف ديوتي" التي ستصدر عام 2024 ستدور حول حرب العراق التي جرت في 2003 ومعركة مقديشو التي وقعت قبلها بعدة سنوات.

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ولم تعلن "أكتيفيشون"، وهي الشركة المطورة للعبة "كول أوف ديوتي"، رسميا عن شكل النسخة الجديدة من اللعبة لغاية الآن، وفقا لموقع "غيم سبوت".

وقال الموقع إنه في حال صدقت التسريبات المتعلقة بحرب العراق، فمن المحتمل أن تثير النسخة الجديدة من اللعبة الجدل، كما حصل في السابق مع لعبة "ستة أيام في الفلوجة".

وذكرت تقارير في حينه أن عراقيين يخشون من أن يؤدي إطلاق لعبة "ستة أيام في الفلوجة" إلى "فتح جروح قديمة" تذكرهم بالويلات التي عانوا منها جراء الحروب في بلادهم.

يُذكر أن لعبة "كول أوف ديوتي"، الحائزة على عدة جوائز عالمية، كانت قد أطلقت أولى نسخها في عام 2003 على اجهزة الحاسوب، وبعدها انتشرت بشكل واسع على منصات الألعاب الأخرى كبلي ستيشن وإكس بوكس وأجهزة الهواتف المحمولة.

 

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