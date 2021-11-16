الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 02:07 م

لعبة مايكروسوفت الكاملة تصل في 8 ديسمبر

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الوكيل الإخباري - فاجأت شركة مايكروسوفت عشاق إكس بوكس بأن وضع اللعب الجماعي المجاني في Halo Infinite قد أصبح متاحًا، وذلك قبل صدور اللعبة الكاملة.

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وظهرت شائعات عن وضع اللعب الجماعي المجاني في Halo Infinite خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتقوم مايكروسوفت الآن بإصداره بشكل رسمي كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 20 لظهور إكس بوكس.

ويجب أن يكون وضع اللعب الجماعي المجاني في Halo Infinite متوفرًا للجميع عبر Xbox One و Xbox Series S و Xbox Series X والحاسب الشخصي لتجربته.

يتضمن هذا الوضع المستقل الوصول إلى الموسم الأول مع جميع الخرائط الأساسية وميزات بطاقة المعركة. وأي تقدم تحققه في وضع اللعب الجماعي ينتقل أيضًا إلى يوم الإطلاق في الثامن من ديسمبر.


وكانت هناك في البداية بعض العقبات في تنزيله عبر إكس بوكس أو عبر متجر ويندوز. وظهر وضع اللعبة المجاني كجزء من اشتراك مدفوع في Xbox Game Pass فقط. كما واجه بعض اللاعبين مشكلات في تشغيله أيضًا.


واقترحت مايكروسوفت إعادة تشغيل منصات الألعاب. وأكد مدير مجتمع Halo أن بعض اللاعبين واجهوا أخطاء عند الإطلاق لأن الإصدار لا يزال ينشر ويتم طرحه.
ولكن وضع اللعب الجماعي يعمل الآن عبر إكس بوكس. ولا توجد أي مشكلة في تشغيله عبر الحاسب الشخصي من خلال Steam.

 

وتبلغ مساحة التثبيت عبر إكس بوكس 25 جيجابايت. ويبدأ حجم التثبيت عبر Steam من 23.7 جيجابايت، ويمتد إلى 26 جيجابايت.


وبدأت شركة صناعة ألعاب الفيديو 343 Industries المطورة للعبة Halo Infinite بمعاينة وضع اللعب الجماعي للعبة في شهر يوليو.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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