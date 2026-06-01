لفيديو عالي الدقة على "انستغرام".. إليك الخطوات

الإثنين، 01-06-2026 10:48 ص
الوكيل الإخباري-   يسعى الكثير من مستخدمي "إنستغرام" إلى رفع جودة الفيديوهات، خصوصاً مع التركيز المتزايد على محتوى "Reels" والفيديو العمودي عالي الدقة.. فما هي الخطوات التي تساعد على ذلك وكيف يمكن إتمامها؟


- تفعيل خيار "التحميل بأعلى جودة" من إعدادات التطبيق، عبر الدخول إلى "الإعدادات والخصوصية" ثم "استخدام البيانات وجودة الوسائط" وتفعيل خيار رفع المحتوى بأعلى جودة.

- تصوير الفيديو بدقة مرتفعة، ويفضّل 1080×1920 بكسل على الأقل، مع اعتماد نسبة العرض إلى الارتفاع 9:16 الخاصة بمقاطع "Reels" والقصص.

- تصدير الفيديو بصيغة MP4 مع ترميز H.264 أو H.265، وهي الصيغ التي يتعامل معها "إنستغرام" بكفاءة أكبر وتؤدي إلى تقليل فقدان الجودة أثناء الضغط.

- استخدام معدل إطارات 30 أو 60 إطاراً في الثانية، مع المحافظة على معدل ثابت يتناسب مع الفيديو الأصلي لتجنب التشويش أو التقطيع.
 
 


