للتأكد من قدرة حاسبك على تشغيل ويندوز 11.. اتبع هذه الخطوات

الوكيل الإخباري - بالتزامن مع الإعلان عن ويندوز 11 أطلقت مايكروسوفت أداة مجانية تسمى PC Health Check تتيح لك التحقق من كون حاسبك مؤهلًا لتشغيل الإصدار القادم.

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ومن أجل فحص حاسبك باستخدام الأداة، اتبع الخطوات التالية:

1- قم بزيارة صفحة النظام الرسمية عبر الضغط على هذا الرابط.

2- انتقل للأسفل، ومن ثم اضغط على زر تنزيل التطبيق ضمن قسم التحقق من التوافق.

3- بعد اكتمال تنزيل الأداة، قم بتثبيتها وتشغيلها.

4- بمجرد تشغيل الأداة، اضغط على زر تحقق الآن في الأعلى.

5- تفحص الأداة بشكل تلقائي مواصفات الحاسب لمعرفة ما إذا كان متوافقًا.

6- بعد اكتمال الفحص، يظهر لك نافذة منبثقة تخبرك ما إذا حاسبك يفي بمتطلبات التشغيل.

ومن أجل ذلك فوضت مايكروسوفت صانعي الأجهزة بتضمين شريحة TPM في الحواسيب المحمولة والمكتبية التي يصنعوها.



ولكن تكمن المشكلة في أن معظم الحواسيب تعطل شريحة TPM بشكل افتراضي، ولهذا تقدم لك الأداة رسالة الخطأ السابقة.



ويمكنك التحقق من توفر TPM في اللوحة الأم لحاسوبك من خلال الخطوات التالية:



- قم بتشغيل نافذة أوامر التشغيل.

- اكتب: tpm.msc ومن ثم اضغط على مفتاح الإدخال في لوحة المفاتيح.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



