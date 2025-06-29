الأحد 2025-06-29 03:48 م
 

للحفاظ على "برودة الهاتف" في الصيف.. إليك هذه النصائح

بر
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري-   مع الارتفاع اللافت في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أصبح الحفاظ على برودة الهاتف الذكي ضرورة قصوى، لا سيما أن هذه الأجهزة أكثر حساسية للحرارة مما يظنه الكثيرون.

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ويؤكد خبراء التقنية أن ارتفاع حرارة الهاتف قد يؤدي إلى تباطؤ الأداء أو توقفه المفاجئ، وفي بعض الحالات قد يتسبب في تلف دائم للبطارية والمكونات الداخلية، ما يُقلّص من عمر الجهاز ويهدد سلامة البيانات.


🔥 الأسباب الأكثر شيوعاً لارتفاع الحرارة:
تعرّض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة.
تركه في السيارة أو أماكن مغلقة ساخنة.
استخدام تطبيقات ثقيلة أثناء الشحن، مثل الألعاب أو الملاحة.
شواحن غير أصلية أو أعطال داخلية في البطارية.
تطبيقات ضارة أو مشاكل في نظام التشغيل.


🧊 كيف تحمي هاتفك من السخونة؟
أبعد الهاتف عن الشمس أو الحرارة المباشرة.
لا تستخدمه بشكل مكثّف أثناء الشحن.
احرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار.
استخدم شواحن أصلية أو معتمدة فقط.
أزل الجراب (غطاء الهاتف) مؤقتًا عند الشعور بالسخونة.
أغلق التطبيقات غير المستخدمة وفعّل وضع توفير الطاقة.


وينصح الخبراء بعدم وضع الهاتف في الثلاجة أو الفريزر كطريقة لتبريده، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكثف بخار الماء داخله، مما يزيد من خطر تلف الجهاز.


📌 ومع استمرار موجات الحر، ينصح بالوعي بهذه الإجراءات البسيطة التي قد تُجنّب المستخدمين أضراراً جسيمة لأجهزتهم الذكية.

 

لبنان 24 

 
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