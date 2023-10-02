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الإثنين، 02-10-2023 12:50 م

لماذا ترتفع درجة حرارة جهاز آيفون الخاص بك؟

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الوكيل الإخباري - أفاد العديد من المستخدمين أن أجهزة آيفون الجديدة تسخن إلى درجة غير مريحة أثناء الاستخدام، وخصوصاً طراز آيفون 15 برو.. وهذا ما جعل شركة آبل تعترف بالمشكلة وتحدد الأسباب التي تجعل جهاز آيفون يسخن إلى درجة أكثر من المتوقع في بيان لمجلة فوربس.

وقد قام كثير من المحللين بتقدير بعض الأسباب التي تؤدي إلى سخونة الجهاز، ولكن آبل قالت: "إنه أمر طبيعي بالنسبة لآيفون 15 برو أن يسخن في الأيام القليلة الأولى من الاستخدام"، واعترفت أيضاً بأن هناك بعض الأخطاء في تحديث آي أو إس 17 التي يبدو أنها تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون.

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ولكن السؤال المهم هو: لماذا ترتفع درجة حرارة جهاز الآيفون أكثر من المتوقع، خلال الأيام القليلة الأولى؟


تجيب شركة آبل عن هذا السؤال بأن السبب في ذلك هو زيادة نشاط الخلفية، فعندما نقوم بإعداد جهاز آيفون جديد أو استعادة إعداداته من جهاز سابق، فإنه يقوم بتنزيل كل شيء من الصفر، بما في ذلك التطبيقات والصور والموسيقى، ويتعلم أيضاً نمط الاستخدام الخاص بالمستخدم لتحسين الأداء، لذلك يتم تشغيل عدد لا بأس به من العمليات في الخلفية، ما يجعل جهاز الآيفون الذي تم إعداده حديثاً أو حتى أي جهاز آخر يسخن.

 

واكتشفت آبل أيضاً خطأ في نظام التشغيل آي أو إس 17، ووعدت بأنه سيتم إصلاحه في تحديث البرنامج القادم، لأنه يتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون.


وقد تكون تطبيقات الطرف الثالث، مثل إنستغرام هي المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الجهاز، لذلك فإن آبل تعمل مع المطورين لطرح التحديثات، كما أنها تحقق في التطبيقات الأخرى التي قد تسبب نفس المشكلة.

 

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