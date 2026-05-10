لمستخدمي "آيباد".. خطوة جديدة تطال "انستغرام"

وكانت الشركة قد طرحت أول تطبيق أصلي لمنصة إنستغرام في أجهزة آيباد خلال خريف العام الماضي، بعد مرور أكثر من 15 عامًا على إطلاق جهاز آيباد، لكن التطبيق آنذاك جاء بتجربة مختلفة عن نسخة آيفون؛ إذ كانت الواجهة الرئيسية تفتح مباشرة على محتوى المقاطع القصيرة "ريلز" مع إبراز المحتوى الترفيهي المخصص للشاشات الكبيرة.
وقالت إنستغرام آنذاك إن التصميم الجديد يعكس طريقة استخدام الشاشات الكبيرة، مع التركيز على "المشاهدة المريحة" للمحتوى، إضافة إلى إظهار "القصص Stories" أعلى الواجهة وتسهيل الوصول إلى الرسائل.
ويبدو أن هذا التوجّه لم يحظَ بقبول واسع بين المستخدمين؛ إذ أعادت إنستغرام الآن تصميم التطبيق ليصبح متطابقًا إلى حد بعيد مع نسخة آيفون التقليدية.
ويتضمن التحديث عدة تغييرات رئيسية، منها إعادة تبويب "الرئيسية Home" ليعرض منشورات الحسابات التي يتابعها المستخدم بجانب المنشورات المقترحة، تمامًا كما في نسخة آيفون، كما نقلت إنستغرام قسم "ريلز" إلى تبويب مستقل ضمن شريط التنقل السفلي.
وفي المقابل، أزالت إنستغرام تبويب "Following" المخصص سابقًا لنسخة آيباد، بعدما تبيّن أنه يؤدي الوظيفة نفسها الخاصة بصفحة "الرئيسية" في آيفون لكن باسم مختلف تسبب بإرباك بعض المستخدمين.
وبات تطبيق إنستغرام في آيباد يقدّم التصميم ذاته الموجود في نسخة آيفون، مع الاستفادة من المساحة الأكبر للشاشة، وهو التوجّه الذي رأى كثيرون أنه كان ينبغي اعتماده منذ البداية.
